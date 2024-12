Ancelotti ha dato l’ok: il Milan lo prende in prestito

Carlo Ancelotti fa un favore alla sua vecchia ed amata squadra: ok per la cessione del suo talento in prestito al Milan.

Parlare di Carlo Ancelotti per ogni milanista che si ripetti è ovviamente un piacere ed una gioia molto nostalgica. Infatti uno dei tecnici più vincenti di sempre è ancora oggi molto legato al club rossonero, avendo giocato nel Milan diversi anni fa ed averlo guidato in panchina fino al 2009 con numerosi trofei conquistati.

Oggi Ancelotti è l’allenatore del Real Madrid, dove continua a lavorare in maniera decisamente brillante e conquistare vette assolute. Le due Champions League vinte negli ultimi tre anni parlano da sole, anche se a disposizione Carletto ha una rosa di tutto rispetto, tra le più ricche e qualitative in Europa.

Basti pensare al reparto offensivo del Real, che oltre ai già presenti Bellingham, Vinicius, Rodrygo e Brahim Diaz ha arricchito la rosa con l’arrivo di un certo Mbappé. Numerosi e tutti talentuosissimi i calciatori d’attacco a disposizione di Ancelotti, che per questo avrebbe deciso di sfoltire un tantino la rosa a gennaio, facendo magari un favore anche al suo Milan.

Lascia il Real a gennaio: che occasione per il Milan

Uno dei sacrificabili per il Real Madrid, già dalla sessione di mercato di gennaio, è un centrocampista offensivo che farebbe comodo a moltissimi club internazionali, mentre attualmente fa panchina con le merengues. Parliamo di Dani Ceballos, il calciatore classe ’96 che come detto è considerato al massimo una alternativa di lusso.

Ceballos è nella lista dei sacrificabili in casa Real, perché mister Ancelotti in mezzo al campo gli preferisce altri tipi di calciatori. Difficile togliere dal campo alcuni titolarissimi come Camavinga o Valverde, oppure rinunciare al veterano Modric che ancora oggi dà garanzie di qualità tecnica.

Il Milan, da sempre molto affascinato dalle qualità di Ceballos, può approfittarne a gennaio. Con l’ok di Ancelotti i rossoneri sono pronti ad affondare il colpo per un arrivo in prestito del calciatore ex Arsenal, il quale sarebbe utilissimo nel recente 4-3-3 schierato da Paulo Fonseca, come mezzala sinistra offensiva.

La qualità di Ceballos, unita al dinamismo di Reijnders ed alla fisicità di Fofana, può completare il reparto. La proprietà RedBird è solitamente contraria ad operazioni a titolo temporaneo, ma un’occasione del genere non può essere messa in secondo piano. Nelle prossime settimane il Milan intensificherà i contatti con il Madrid, sempre che lo spagnolo sia favorevole a questo trasferimento.