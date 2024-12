Via a gennaio, il Milan ha già dato l’ok per la cessione in prestito

Il Milan a gennaio concretizzerà una cessione. La dirigenza ha deciso: il rossonero andrà via a titolo temporaneo: il nome.

Sarà un mercato invernale ricco di colpi per il Milan, intenzionato sia a potenziare l’organico a disposizione di Paulo Fonseca che trovare una sistemazione agli elementi ritenuti superflui dal tecnico portoghese. Per quanto riguarda gli acquisti, il club è alla ricerca di un mediano capace di raccogliere il testimone lasciato da Ismael Bennacer: diversi i profili vagliati, tra cui quelli di Reda Belahyane del Verona (che piace pure alla Lazio) e di Morten Frendrup in forza al Genoa.

Parlando invece delle partenze, a lasciare la compagnia sarà di certo Davide Bartesaghi. Il 18enne nella scorsa stagione, sotto la gestione di Stefano Pioli, era riuscito a ritagliarsi il certo spazio in prima squadra totalizzando 8 apparizioni di cui 6 in campionato, una in Coppa Italia e una in Champions League. Il tecnico portoghese, dal canto suo, nel ruolo di vice-Theo Hernandez ha preferito impiegare Strahinja Pavlovic e Filippo Terracciano utilizzando il classe 2005 appena una volta (5 minuti il 29 settembre contro il Lecce).

La dirigenza, in ogni caso, confida nelle sue capacità ritenendolo un prospetto di sicuro affidamento. Da qui l’idea di farlo partire in prestito così da consentirgli di giocare con maggiore regolarità e accumulare ulteriore esperienza. Tante le manifestazioni d’interesse giunte dalla Serie B: sulle tracce del terzino sinistro, ad esempio, risulta esserci la Sampdoria attualmente dodicesima nel torneo cadetto. I blucerchiati, nonostante l’andamento deludente, continuano a sperare nella promozione e a gennaio provvederanno a potenziare la rosa attraverso vari colpi.

Mercato Milan, via a gennaio: via libera dal club per la cessione in prestito

Bartesaghi piace inoltre al Pisa secondo, allo Spezia terzo e Cesena quinto in classifica. Le offerte, quindi, non mancano: ora resta da vedere quale sarà la scelta definitiva del giovane, legato ai colori rossoneri fino al 30 giugno 2026 /con opzione di rinnovo biennale in favore del club).

In lista di sbarco, oltre a lui, c’è pure Luka Jovic la cui ultima presenza risale al 27 settembre. Da quel momento in poi il serbo è sparito dai radar, tra problemi fisici e decisioni di Fonseca. L’attaccante potrebbe andare al Torino, nell’ambito dell’operazione che consentirebbe a Samuele Ricci di sbarcare al Milan in estate. Segnato, infine, il destino di Divock Origi fuori dal progetto ed invitato a più riprese di trovarsi una sistemazione alternativa.