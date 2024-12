Atalanta-Milan, l’annuncio di Fonseca: la notizia più bella

Giornata di vigilia per il Milan che domani affronta l’Atalanta: in conferenza stampa è arrivato un importante annuncio da Fonseca

Sono passati due giorni dalla partita di Coppa Italia contro il Sassuolo ma per il Milan è già tempo di vigilia. I rossoneri, che hanno archiviato la pratica Sassuolo nei primi venti minuti di partita, tornano in campo domani per affrontare l’Atalanta di Gian Piero Gasperini: ad oggi, gli orobici sono fra le squadre più forti e in forma d’Europa, per condizione fisica, mentalità e qualità di gioco, sia in fase offensiva che in quella difensiva.

La partita di domani, che si giocherà al Gewiss Stadium alle ore 20:45, è una vera e propria prova del nove per il Milan. Qualcosa sta cambiando e i risultati delle ultime dieci partite sono una prova: i rossoneri ne hanno vinte sette, pareggiate due (fra cui contro la Juventus) e perso solo contro il Napoli. Segnali di continuità quindi, ma bisogna confermare di essere sulla buona strada già questa sera. Se il Milan vuole davvero rientrare nella lotta Scudetto, è domani che bisogna avvisare tutto il campionato con prestazione e, magari, vittoria. Intanto Paulo Fonseca è intervenuto nella consueta conferenza stampa di vigilia e, per l’occasione, ha dato a tutti anche una importante notizia.

Come sta Bennacer, le parole di Fonseca

Come vi abbiamo raccontato nel pomeriggio di ieri, il Milan ritroverà per Bergamo sia Theo Hernandez che Maignan, che avevano invece saltato la Coppa Italia con il Sassuolo per piccoli problemi fisici. Tutto risolto: i francesi ieri si sono allenati in gruppo e sono recuperati, come confermato anche dall’allenatore rossonero poco fa in conferenza. Ma c’erano anche altri giocatori con problemi fisici.

Dalla sfida col Sassuolo erano usciti malconci Loftus–Cheek (contusione al polpaccio) e Marco Sportiello (infiammazione al ginocchio): nessun problema per entrambi, che saranno regolarmente in panchina domani a Bergamo. “Stanno tutti bene“, ha detto il mister rossonero in conferenza. Che ha poi aggiunto anche alcune informazioni in merito al rientro di Ismael Bennacer, che ieri è tornato ad allenarsi a Milanello dopo il grave infortunio al polpaccio: “Bennacer è più bello, ha cambiato taglio di capelli (ride, ndr). Fisicamente sta bene, è stato un piacere rivederlo. Siamo soddisfatti. Ha bisogno di un po’ di tempo per lavorare in squadra, penso che sia nella parte finale del lavoro prima di cominciare in squadra“. Il rientro di Isma è molto importante e, in un senso o nell’altro, può influire sulle mosse di mercato del club a gennaio.