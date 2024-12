Disastro Milan, anche la Champions è lontana: ecco i punti che servono per qualificarsi

E’ bene iniziare a guardare al quarto posto e capire quanti punti servono per conquistarlo. Il Milan deve iniziare a correre

Lo Scudetto è ormai solo più che un’utopia, ma rischia di diventarla anche la qualificazione in Champions League. La stagione in Serie A è fin qui disastrosa e la classifica piange inesorabilmente. Dopo il ko contro l’Atalanta c’è chi ha puntato il dito contro l’arbitro, chi contro l’allenatore e i giocatori e c’è chi ha accusato una dirigenza/proprietà incapace di prendere le scelte giuste. E’ evidente che tutti sono responsabili di questa situazione terrificante.

Piangersi addosso adesso non serve davvero a nulla. Bisogna rimboccarsi le maniche e iniziare a vincere senza più fermarsi se si vuole strappare la qualificazione in Champions League, ma oggi anche questa appare un’impresa.

Atalanta (34), Napoli (32) e Inter (31), a detta di tutti, sono e saranno imprendibili, ma Fiorentina (13 partite e 28 punti )e Lazio (14 partite e 28 punti) sono lì che stanno tenendo il passo; la Juventus, invece, sta attraversando un periodo più complicato ma ha comunque cinque punti di vantaggio (con una partita in più) sui rossoneri. Il Diavolo ha dunque ben sei squadre davanti a se, che corrono veloce. Difficile fare proiezioni, ma è probabile che l’asticella si sia alzata e serviranno tanti, ma tanti punti per qualificarsi in Champions.

Corsa Champions, stagione a confronto: cosa serve al Milan

Proviamo così a dare un’occhiata al passato per capire come è andata, in modo da poterci fare un’idea. Prendendo in considerazione le ultime cinque stagioni vediamo che in ben due campionati, 22-23 e 21-22, sono serviti 70 punti per chiudere al quarto posto. Uno meno, 69, lo scorso anno. Nelle stagioni 20-21 e 19-20 addirittura 78.

La speranza è che facendo bene in Europa, l’Italia possa guadagnarsi la possibilità di qualificare anche la quinta squadra. Le proiezioni ci danno solo dietro all’Inghilterra. La scorsa stagione chi ha chiuso al quinto posto ha ottenuto 68 punti, 4 in più rispetto alle stagioni 22-23 e 21-22. Nella 20-21 furono addirittura 77, nella 19-20 70.

Il Milan dopo 14 partite giocate ha conquistato solamente 22 punti. A disposizione, con 24 match ancora da giocare ce ne sono così altri 72. E’ molto probabile, guardando alle ultime stagioni e considerando che ci sono buone possibilità di qualificarsi anche arrivando 5°, che 70 punti possano bastare per restare nell’Europa che conta. L’obiettivo è comunque non proprio facile, con il Milan che dovrà conquistare ben 48 punti, viaggiando dunque ad una media di due 2 punti a partita, contro 1,57 di adesso. Serve dunque cambiare passo e non gettar via più punti con le medio/piccole. Ogni dannato punto, ormai, sarà vitale.

23-24 – 4° 69 – 5° 68

22-23 – 4° 70 – 5° 64

21-22 – 4° 70 – 5° 64

20-21 – 4° 78 – 5° 77

19-20 – 4° 78 – 5° 70