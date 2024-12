Il lutto colpisce il calcio: tremenda notizia per David Beckham

I tifosi sono senza parole dopo che hanno appreso cosa è successo a David Beckham: il lutto è tremendo.

Poco più di dieci anni fa, era l’estate del 2013, David Beckham ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Una scelta dettata dall’età e dal fatto che ormai la carriera gli aveva regalato tutto ciò che poteva chiedere. Tante esperienze in giro per il mondo per l’ex centrocampista inglese che ha avuto modo di farsi conoscere da vicino anche in Serie A.

A portarlo in Italia fu il Milan di Silvio Berlusconi, un club lontano dai traguardi del passato ma sempre accattivante. Erano tanti i nomi di un certo livello in quella squadra. Oggi lo Spice Boy è tornato a far parlare di sé ma non per le imprese del campo e nemmeno per il gossip, un tremendo lutto ha da poco colpito l’ex rossonero.

Lacrime a non finire da parte dell’inglese che è da poco tornato suoi propri social dove ha deciso di sfogarsi. Tanta vicinanza da parte di amici, colleghi e tifosi che vogliono stare vicini all’ex campione in questo momento così difficile. La perdita è destinata a lasciare il segno.

Ex Milan, Beckham in lutto: il messaggio è da lacrime

Soprattutto per chi ha vissuto il calcio di qualche anno fa e sa quanto i rapporti umani facciano la differenza. Questo 2024 sta volgendo al termine in maniera dolorosa per Beckham e per il Manchester United, ma anche per i tifosi inglesi, che si sono ritrovati a dover salutare per sempre Kath Phipps. Una figura a dir poco storica per i Red Devils e fondamentale per la crescita dell’ex capitano dello United.

55 anni di servizio per quella che è stata la storica receptionist del club mancuniano. Kath non è stata solo un’addetta ai lavori come tanti per lo United ma è stata un’assoluta figura di riferimento per la squadra e per i singoli calciatori, soprattutto per Beckham che è stato accolto proprio da lei quando ha fatto il suo ingresso nel Manchester.

“Avevi promesso a mamma e papà che ti saresti presa cura di me ed è quello che hai fatto” è stato il pensiero che Beckham le ha voluto dedicare sui propri social ufficiali. L’ex calciatore aveva 15 anni quando è arrivato a Manchester e fu proprio Kath a prendersi cura di lui. Oggi si è spenta all’età di 85 anni portandosi via un pezzo di cuore di tutti quelli che l’hanno conosciuta personalmente.