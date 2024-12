Milan, Tomori in Premier League: il sostituto arriva con lo scambio

Il Milan potrebbe mettere le mani su un nuovo centrale, seguito già in passato, oggi in Premier Leaggue. Possibile uno scambio con Tomori

E’ appesa ad un filo l’avventura al Milan di Fikayo Tomori. Oggi il centrale inglese non è certo il giocatore insostituibile di qualche settimana fa.

Il calciatore da tempo ha ormai perso smalto, con tanti alti e bassi, che stanno portando il Diavolo a riflettere sul suo futuro. Paulo Fonseca ha scelto la sua coppia titolare, affidandosi a Malick Thiaw e Matteo Gabbia, con Tomori, che di fatto sta giocando le partite meno importanti. E’ probabile che contro la Stella Rossa tocchi nuovamente a lui, con il portoghese che vorrà dare priorità al campionato, dove il Milan ha bisogno di recuperare parecchi punti. L’estate scorsa la valutazione di Tomori era sui 30/35 milioni di euro, ora se dovesse presentarsi una squadra con un’offerta con qualche milione meno sul tavolo, verrebbe certamente presa in considerazione. La destinazione più probabile per l’inglese rimane il ritorno in patria, in Premier League, dove continua ad essere particolarmente apprezzato. West Ham, Aston Villa e Newcastle sono le squadre in prima fila, ma attenzione ad un possibile scambio, che potrebbe far felici proprio tutti.

Milan, scambio col Tottenhem: Tomori vola in Inghilterra

Per il doppio affare bisogna guardare a Londra e più precisamente in casa del Tottenham, dove non è certo un titolare inamovibile Radu Dragusin.

Ieri contro il Chelsea era partito dalla panchina, poi è subentrato per via dell’infortunio di Romero. Gli Spurs potrebbero dunque farne a meno, acquistando un difensore di maggiore esperienza internazionale, come Fikayo Tomori. Il rumeno in stagione ha comunque giocato parecchio, con dodici presenze tra Premier ed Europa League e oltre novecento minuti. Un ritorno in Italia per l’ex Juventus non rappresenterebbe un problema. Prima dell’approdo a Londra, d’altronde, era stato cercato da diverse squadre italiane, tra cui proprio il Milan: Dragusin, che piaceva anche a Inter e Napoli, era ben predisposto a rimanere in Serie A, ma come spesso accade i soldi della Premier League hanno fatto saltare il banco. Ora potrebbe esserci il ritorno nel massimo campionato per Dragusin, che il prossimo 3 febbraio compirà 23 anni. La valutazione del rumeno sui 25/30 milioni non è così diversa da quella che ne fa il Milan di Fikayo Tomori. Ecco perché l’affare potrebbe davvero decollare.