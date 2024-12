Il Milan cambia strategia: triplo colpo italiano in arrivo

Cambio di strategia in vista per il Milan che è deciso a puntare su più calciatori italiani in rosa e ne ha messi nel mirino tre.

Tra gennaio e la prossima estate la rosa del Milan potrebbe cambiare in maniera netta con i rossoneri che hanno inserito nella lista dei desideri tre calciatori italiani.

Il ko arrivato in casa dell’Atalanta ha frenato di nuovo le ambizioni del Milan per quello che riguarda l’alta classifica con i rossoneri che sono molto distanti anche dalla lotta per un posto in Champions League. Gli uomini di Fonseca stanno ora preparando la partita contro la Stella Rossa di Belgrado che potrebbe dire molto sulle opportunità della squadra di centrare la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League. Nel frattempo la dirigenza è al lavoro per provare a chiudere qualche colpo di mercato con tre calciatori italiani finiti nel mirino dei rossoneri.

Calciomercato Milan, triplo colpo italiano in vista

Il Milan ha messo nel mirino tre calciatori italiani. Nella lista dei desideri dei rossoneri sono finiti Mattia Viti dell’Empoli, Cesare Casadei del Chelsea e Samuele Ricci del Torino. Tre obiettivi che il club spera di raggiungere tra gennaio e la prossima estate.

Il difensore dell’Empoli sta vivendo un’ottima stagione in Toscana agli ordini di Roberto D’Aversa risultando tra i migliori nel suo ruolo. Gli azzurri sono certi di riscattare il cartellino dal Nizza al termine del campionato per una somma intorno ai 6 milioni di euro, potendolo poi rivendere a circa 10 milioni considerato il fatto che la sua valutazione si sta alzando in maniera netta. Il Milan farà un tentativo a fine stagione considerati gli ottimi rapporti col club toscano.

Cesare Casadei è un nome caldo per il mercato del Milan già per quello che riguarda gennaio. Il centrocampista sta trovando poco spazio alla corte di Maresca ed è pronto a cambiare di nuovo maglia. L’ex Inter è un profilo che piace a Paulo Fonseca che potrebbe schierarlo sia nel ruolo di mediano che di trequartista.

Chiudiamo poi con Samuele Ricci. Il giocatore del Torino e della nazionale italiana è il primo obiettivo del Milan che dovrà però fare i conti con Urbano Cairo per convincere i granata a lasciar partire il giocatore. Difficile che si possa chiudere l’operazione già a gennaio ma è probabile che l’affare sia rimandato a giugno col Milan pronto a versare nelle casse dei granata circa 25 milioni di euro.