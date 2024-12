@ML – Milan-Stella Rossa, sorpresa a Milanello: c’è un grande ospite

Giornata di vigilia per il Milan in quel di Milanello: domani arriva la Stella Rossa, ecco il racconto della rifinitura

Il Milan torna subito in campo dopo la disfatta di Bergamo. Per i rossoneri è già giornata di vigilia: la squadra domani sfiderà la Stella Rossa a San Siro per il match valido per la Champions League. Una partita da non sbagliare per nessun motivo: con una vittoria, il passaggio del turno agli ottavi senza Play Off sarebbe ancor più vicino. Fonseca conosce l’importanza della partita, e sa che non si può sottovalutare l’avversario, per di più senza Pulisic, out per una lesione al polpaccio.

La notizia più interessante però è la presenza di Thiago Silva a Milanello insieme a Zlatan Ibrahimovic per seguire l’allenamento di rifinitura della squadra. Il brasiliano, che ha lasciato i rossoneri nel 2012 proprio insieme allo svedese per andare al Psg, è tornato a giocare in Brasile dopo aver detto addio al Chelsea. Senza alcun dubbio, è uno degli ultimi grandi campioni che hanno vestito la maglia milanista. Ma torniamo all’allenamento: oltre a Pulisic, infortunato come sapevamo già da ieri, c’è anche un’altra assenza.

Non solo Pulisic, c’è un altro assente

Non si è allenato con il gruppo stamattina per la rifinitura Noah Okafor a causa di una lombosciatalgia. Lo svizzero di recente ha saltato la partita contro l’Empoli per un attacco influenzale, dal quale aveva poi recuperato senza problemi (e infatti ha giocato il secondo tempo con il Sassuolo). Ora evidentemente un nuovo stop.

In giornata ci saranno sicuramente aggiornamenti in merito alla situazione di Okafor, che a questo punto potremmo anche considerare out per la partita di domani contro la Stella Rossa. Non avrebbe comunque messo in dubbio in alcun modo la presenza di Rafael Leao: dopo un periodo di panchine, il portoghese è tornato a giocare regolarmente dal primo minuto nelle ultime settimane e con ottimi risultati (e con un ruolo e una funzione del tutto nuovi). Domani sarà di nuovo in campo ma per l’attacco il Milan ha una piccola emergenza: Okafor è un’alternativa valida e non ci sarà, ma l’assenza più grave è quella di Pulisic, che dovrebbe essere sostituito ancora da Loftus-Cheek come a Bergamo.