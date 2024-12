La rivelazione di Ilicic lascia il mondo del calcio senza parole

Josip Ilicic è tornato a Bergamo per assistere al match di Champions League tra Atalanta e Real Madrid. Davvero sorprendente la rivelazione del calciatore sloveno sul suo passato

E’ stato accolto con cori e ovazioni, Josip Ilicic, nel giorno del suo ritorno a Bergamo. Il fantasista sloveno ha scelto una serata speciale, quella del match contro il Real Madrid, per incontrare i tifosi dell’Atalanta per i quali è stato un idolo indiscusso negli anni migliori della sua carriera.

Ilicic ha salutato i supporters bergamaschi, entrando di nuovo sul campo che l’ha visto protagonista dal 2017 al 2022 anni in cui, di fatto, è nata e si consolidata l’Atalanta di Gasperini, ora diventata una certezza nel calcio italiano e internazionale. Sono stati 60 i gol totali segnati da Ilicic con i nerazzurri, ventuno nella sola stagione 2019-2020, quella del leggendario poker rifilato al Valencia in Champions League, ultima grande prestazione nella carriera dello sloveno, il cui rendimento è stato poi condizionato e compromesso dai problemi di salute sopraggiunti in concomitanza con la pandemia.

Mentre era in campo per salutare il pubblico atalantino, Ilicic ha incontrato Micah Richards. L’ex difensore inglese era a bordo campo per commentare la partita per Paramount +. Bellissimo l’abbraccio tra i due, compagni di squadra alla Fiorentina.

La sorprendente rivelazione di llicic, ecco chi era il più forte

Risale proprio ai tempi in cui militava con i viola, il curioso retroscena svelato da Ilicic in occasione di una recente intervista concessa ad AS. A quanto pare, il fantasista sloveno ha incontrato proprio alla Fiorentina quello che ritiene il giocatore migliore che abbia mai visto. Il nome è decisamente sorprendente e non è certo quello che ci verrebbe subito in mente.

Per Ilicic, invece, il migliore di tutti era lo spagnolo Joaquin. Quest’ultimo è stato un calciatore della Fiorentina nel biennio 2013-2015 con 71 presenza totali e 7 gol. Successivamente è tornato al Betis Siviglia, club in cui ha disputato 14 edizioni della Liga, diventando una leggenda per i tifosi andalusi.

“Che personaggio. E’ il miglior giocatore che abbia mai visto e anche il più … simpatico. Ti faceva ridere sempre. Non ne ho mai visti di cosi bravi nell’uno contro uno”, questo la sorprendente rivelazione di Ilicic che ha raccontato anche un aneddoto relativo a una partita amichevole tra la Fiorentina e il Barcellona durante la quale Jordi Alba, difensore dei blaugrana, ha implorato Joaquin di fermarsi per non fargli fare brutta figura.

“Il suo problema era che segnava pochi club e non metteva tanti assist. Ero uno spettacolo”, questa la chiosa di Ilicic sull’ex compagno di squadra, ritiratosi a 42 anni il 4 giugno 2023, giorno della sua ultima partita con il Betis Siviglia.