La bordata a Verstappen ribalta tutto in F1: Max in ginocchio

La Federazione Internazionale fa cassa: ecco quanto incassa dai piloti in vista della nuova stagione. E’ un salasso per Verstappen

La Formula 1 ha chiuso la propria stagione solo pochi giorni fa, domenica scorsa con l’ultimo appuntamento ad Abu Dhabi. L’annata è andata in archivio con la vittoria finale di Max Vestarppen, che ha stretto i denti, riuscendo a difendere i tanti punti accumulati nella prima parte. Sia la Ferrari che la McLaren, nella seconda metà della stagione, sono apparse superiori e non è un caso se si sono, poi, giocati il Mondiale costruttori all’ultima gara.

Ora un po’ di meritate vacanze, prima di tornare in pista, con i test che si terranno dal 26 al 28 febbraio ancora una volta sul circuito di Sakhir in Bahrain, prima di volare a Melbourne per il primo appuntamento ufficiale del 2025, il 16 marzo, per il Gran Premio di Australia.

La nuova stagione però avrà inizio già il 18 febbraio, quando verranno svelate tutte insieme (la grande novità è la contemporaneità) le monoposto che prenderanno parte al Mondiale. L’evento si terrà alla O2 Arena di Londra. Ma c’è ancora qualche settimana per pensare al futuro e allo stesso tempo per tirare le somme di una stagione davvero lunga.

Tassa per la Superlicenza, ecco quanto pagano i piloti

Inoltre i piloti devono fare i conti con la tassa da pagare per la Superlicenza. La Federazione Internazionale, d’altronde, la concede ai piloti di Formula 1, attraverso il pagamento di una somma di denaro, che varia a seconda dei punti guadagnati. E’ molto facile dunque fare i conti in tasca ai protagonisti della F1, che devono poco più di 11mila euro di parte fissa, ai quali bisogna aggiungere la cifra di 2313 per ogni punto portato a casa.

Costerà davvero cara, dunque, a Max Verstappen la Superlicenza, poco più di un milione di euro, meno rispetto allo scorso anno quando, facendo più punti, con una vera e propria stagione da record, versò 1,3 milioni nelle casse della FIA. Le tasse da pagare da parte dei piloti. Costa cara la Superlicenza a Verstappen, poi ci sono tutti gli altri:

Max Verstappen (punti: 437) € 1,021,964

Lando Norris (punti: 374) € 876,204

Charles Leclerc (punti: 356) € 834,648

Oscar Piastri (punti: 292) € 686,715

Carlos Sainz (punti: 290) € 682,066

George Russell (punti: 245) € 577,979

Lewis Hamilton (punti: 223) € 527,103

Sergio Perez (punti: 152) € 362,936

Fernando Alonso (punti: 70) € 173,307

Pierre Gasly (punti: 42) € 108,579

Nico Hulkenberg (punti: 41) € 106,267

Yuki Tsunoda (punti: 30) € 80,829

Lance Stroll (punti: 24) € 66,954

Esteban Ocon (punti: 23) € 64,641

Alex Albon (punti: 12) € 39,203

Oliver Bearman (punti: 7) € 27,640

Franco Colapinto (punti: 5) € 23,015

Liam Lawson (punti: 4) € 20,703

Gabriel Bortoleto – € 11,453

Kimi Antonelli – € 11,453

Jack Doohan – € 11,453