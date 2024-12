Milan, che beffa: dopo tanto insistere se lo prende il Napoli

Il Napoli ha messo nel mirino un giocatore che il club rossonero aveva inserito in cima alla propria lista diversi mesi fa ormai.

Tutti i tifosi sono curiosi di vedere ciò che succederà nella sessione invernale del calciomercato. Gennaio 2025 può essere un mese molto caldo per alcune trattative. Spesso vengono effettuate operazioni “minori”, però ci sono società che ritengono necessario intervenire in maniera abbastanza pesante per rinforzarsi.

Certamente il Milan avrebbe bisogno di almeno un paio di innesti, ad esempio un terzino sinistro e un centrocampista. La squadra di Paulo Fonseca non è stata costruita benissimo, ha delle mancanze che la dirigenza ha sottovalutato o non ha capito nella scorsa estate. Da via Aldo Rossi non trapela una volontà particolare di investire, però potrebbero essere sfruttate eventuali occasioni di mercato. Potrebbe dipendere anche dalle cessioni. Non è un segreto la volontà di sbarazzarsi di Fodé Ballo-Touré, Divock Origi e Luka Jovic, le cui partenze alleggerirebbero il monte stipendi.

Calciomercato Milan, un ex obiettivo piace al Napoli

Per quanto riguarda l’attacco, il Milan non farà nulla a gennaio 2025. L’infortunio muscolare capitato ad Alvaro Morata non è grave e le alternative sono Tammy Abraham e Francesco Camarda. Nessuna possibilità di vedere un nuovo tentativo per Joshua Zirkzee, sogno sfumato dell’inizio dello scorso mercato estivo. L’attaccante olandese si è trasferito al Manchester United, che a differenza dei rossoneri ha deciso di pagare delle onerose commissioni a Kia Joorabchian, manager che ne cura gli interessi. Il giocatore sta vivendo una prima parte di stagione non semplice e qualche rumors lo dà come possibile partente, anche se il nuovo allenatore Ruben Amorim sembra intenzionato a dargli fiducia.

Secondo quanto rivelato da Sportmediaset, il Napoli è una squadra interessata a Zirkzee. Antonio Conte vorrebbe un’alternativa a Romelu Lukaku in attacco, non è contento di Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori. Vuole un calciatore che gli possa dare più garanzie, anche con caratteristiche diverse rispetto a quelle del belga ex Inter. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha avviato i primi contatti per capire se vi sia la possibilità di intavolare una trattativa.

Una carta che il Napoli potrebbe giocarsi è Victor Osimhen, ora in prestito al Galatasaray e che piace al Manchester United. Il club campano lo valuta 75 milioni di euro, la cifra stabilita nella clausola presente nel contratto. Vedremo se ci saranno sviluppi. Sicuramente a Istanbul non vorrebbero perdere il bomber nigeriano a gennaio, considerato anche il grave infortunio che ha messo fine alla stagione di Mauro Icardi.