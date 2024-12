Okafor, la pazienza è finita: venti minuti di errori per l’attaccante

E’ l’ennesima partita in cui fa davvero male. Inspiegabile il suo rendimento nell’ultimo periodo: l’addio nel 2025 appare inevitabile

Ormai gli indizi sono troppi per non pensare che Noah Okafor e il Milan non siano pronti a dirsi addio nel corso del 2025.

Anche ieri, l’attaccante svizzero ha fornito una prova incolore, nel corso della sfida contro il Genoa, che ha portato alla contestazione di San Siro: quel cross sbilenco, completamente sballato, con la palla che termina tra le mani di Rafa Leao, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, con lo stadio che ha così deciso di riempirlo di fischi.

La prova offerta dall’ex Salisburgo è davvero difficile da spiegare: in circa venti minuti disputati, tra tempo ha dato la sensazione di non avere voglia di scendere in campo. Okafor è apparso statico e appesantito, tanto da riuscire a perdere ben quattro possessi, come riporta Sofascore. I numeri sono davvero impietosi se aggiungiamo anche il fatto che solo il il 33% (1/3) dei passaggi sono stati precisi. Ha inoltre tentativo un dribbling, ovviamente non andato a buon fine.

Okafor delude ancora: il Milan non ha alternative

Okafor continua così a deludere. A parte la parentesi contro il Sassuolo in cui si è reso protagonista con un assist, le ultime sue prestazioni sono davvero da dimenticare.

Ha giocato titolare contro lo Slovan Bratislava ed è stato sostituito dopo 45 minuti dopo una prova totalmente incolore. Prima esce sceso in campo a Cagliari, non coprendo in occasione del 3 a 3 di Zappa. In questi ultimi giorni bisogna aggiungere, poi, anche gli stop per febbre e poi per lombosciatalgia. I passi indietro di Okafor sono davvero tanti e adesso non si può non pensare ad una separazione nel corso del 2025. Il Milan valuta il giocatore sui 15/20 milioni di euro, ma il suo prezzo rischia davvero di abbassarsi col passare del tempo. In Inghilterra continua ad essere particolarmente apprezzato e potrebbe trovare una squadra pronta a scommettere su di lui. Attenzione anche alla pista francese, con il Lille che è alla ricerca di un attaccante da fa crescere. Se dovessero arrivare delle offerte, dunque, il Milan le prenderebbe certamente in considerazione, anche nel corso del calciomercato invernale di gennaio. Okafor dopo il gol all’esordio contro il Torino ha realizzato un paio di assist e nulla più.