Verstappen lo ha fatto davvero: video virale subito dopo il mondiale

Il campionato di F1 2024 è concluso, ma Verstappen rimane protagonista: ecco l’ultimo episodio che lo riguarda.

Max Verstappen ha iniziato un ciclo vincente nel 2021 ed è arrivato a conquistare quattro titoli mondiali di Formula 1 consecutivamente. Il regno Red Bull ha iniziato a vacillare parzialmente quest’anno, dato che nella seconda parte della stagione è stata la McLaren ad avere la macchina migliore. Ma l’olandese aveva accumulato così tanti punti nella prima parte che la sua leadership in classifica non è mai stata davvero in pericolo. In compenso, la sua scuderia è finita terza tra i costruttori e questo è un segnale anche in ottica 2025.

A Milton Keynes cercheranno di non sbagliare il progetto tecnico del prossimo anno, ma McLaren, Ferrari e Mercedes sperano di avere la chance di lottare per il titolo. Tutte hanno dei piloti forti e lavoreranno per mettersi nella condizione di interrompere la striscia vincente di Verstappen, che nel 2025 proverà anche la gioia di diventare padre per la prima volta, dato che la sua compagna Kelly Piquet è incinta. Anche se Enzo Ferrari pensava che un pilota perdesse un secondo al giro per ogni figlio nato (ovviamente la sua era un’altra epoca della F1), questo evento non toglierà velocità al quattro volte iridato.

F1, Max Verstappen sconta la “sanzione”

Nel corso del 2024 Verstappen si è fatto notare anche per qualche polemica. L’ultima è stata quella con George Russell, reo di aver chiesto con insistenza la sua penalizzazione dopo le Qualifiche in Qatar: la penalità c’è stata (di una posizione) e ciò ha fatto infuriare Max, che ha perso la pole position proprio a favore del pilota Mercedes. Ma prima ancora c’è stato un altro caso che ha fatto discutere.

A Singapore nella conferenza stampa del giovedì l’olandese si era lamentato della presa di posizione della FIA in merito al linguaggio utilizzato nei team radio. Il presidente Mohammed Ben Sulayem ritiene che ci siano troppe parole volgari, invitando i protagonisti a cambiare modo di esprimersi e a non trasmettere in diretta TV messaggi che contengono volgarità. Verstappen si è arrabbiato, dichiarando che i piloti non sono bambini e che certe parole possono scappare. Più che chiedere a loro di moderarsi, basterebbe intervenire per non trasmettere certi team radio oppure trasmetterli in ritardo con la censura di eventuali parolacce. Durante il suo discorso si è fatto scappare proprio una parolaccia e per questo è stato sanzionato con l’obbligo di dover svolgere dei lavori socialmente utili.

Una sanzione molto discussa e che alla fine Max ha scontato, recandosi all’Integrated Regional Polytechnic College di Kigali (capitale del Rwanda) e incontrando gli studenti. In tale occasione ha avuto modo di provare una piccola cross car realizzata nell’ultimo mese proprio in previsione dell’arrivo del campione di F1. Anche Sulayem era presente.