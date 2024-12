Chiesto in prestito in Serie A: il Milan può salutare la giovane stella

Il calciatore punto fermo del Milan Futuro potrebbe lasciare i rossoneri in prestito per approdare in un club di Serie A

Dal Milan Futuro alla Serie A il passo è davvero breve. Almeno per alcuni calciatori, non per tutti ovviamente. Alex Jimenez, domenica sera, ad esempio, ha dimostrato come la Serie C gli stia davvero stretta.

Lo spagnolo, impiegato da Paulo Fonseca come terzino sinistro, al posto di Theo Hernandez, è stato certamente il migliore in campo. L’ex Real Madrid, che può giocare ovunque sulla fascia, sia alto che basso, ha fornito una prestazione completa, senza sbavature in difesa e con tante incursioni interessanti in avanti. Ha saputo duettare bene con Rafa Leao, riuscendo ad andare sul fondo e ad accentrarsi. E’ stato così imprevedibile e spesso pericoloso, soprattutto nel corso del primo tempo. Nella ripresa sono venute un po’ meno, come è normale che fosse, le energie, ma è rimasto sul pezzo fino alla fine. Anche la prestazione di Mattia Liberali non è certo da bocciare: ha dimostrato di avere personalità e dopo un inizio con qualche sbavatura, gli è bastata una giocata per prendere coraggio e confidenza con il terreno di gioco di San Siro. I primi 45 minuti del trequartista di Lissone sono stati così più che positivi. Nella ripresa ha sbagliato un po’ troppo, forse anche per una condizione fisica non ottimale.

Milan, idea prestito per il giovane: c’è l’Empoli sulle sue tracce

Liberali e soprattutto Jimenez meritano dunque altre occasioni in prima squadra, come chiaramente Francesco Camarda. I giovani cresciuti nel vivaio rossonero stanno così dimostrando di poterci stare in Serie A, ma i tre citati non sono gli unici.

Anche Davide Bartesaghi e Kevin Zeroli, ad esempio, potrebbero presto avere un’occasione dal primo minuto. Il centrocampista è tra i calciatori sui quali più crede il Diavolo e se la possibilità non dovesse presentarsi con il Milan di Paulo Fonseca, non è detto che ciò non possa avvenire in un’altra squadra del massimo campionato. Zeroli, infatti, è finito nel mirino dell’Empoli, con il Diavolo che potrebbe così decidere di lasciarlo andare, ovviamente con la formula del prestito. Sul giocatore c’è anche il Monza, ma in Brianza la situazione di classifica complicata rischierebbe di tenerlo ai margini. Il Milan, dunque, rifletta sul futuro di Zeroli, con l’idea prestito che sta prendendo piede.