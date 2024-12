Milan, offerta arrivata: lo vogliono in prestito

sC’è anche un club italiano sulle tracce del calciatore del Milan: la proposta è arrivata, i rossoneri ci pensano. I dettagli

La sessione di gennaio è alle porte e il Milan ha un gran bisogno di rinforzi. La società, presa giustamente di mira dai tifosi in questi giorni, deve dare un segnale. Se è vero che c’è ambizione, è adesso che deve dimostrarlo. La rosa è lunga e completa ma non è in linea con quelle che sono le richieste dell’allenatore. Soprattutto in certi ruoli, è evidente l’assenza di caratteristiche utili.

Fonseca è stato costretto in Milan-Genoa a ricorrere ai ragazzi. Mattia Liberali sulla trequarti, cioè l’unico che può sostituire Pulisic per interpretare quel ruolo in un certo modo (sicuramente meglio di Loftus–Cheek, che ha altre caratteristiche), e Alex Jimenez al posto di Theo Hernandez. Se la partita di Liberali è stata buona, quella dello spagnolo è stata da migliore in campo. Ed è assurdo pensare che abbiamo dovuto aspettare il 15 dicembre per vederlo in campo. Jimenez è un giocatore pronto a tutti gli effetti, perché non è stato utilizzato prima? Classica domanda senza risposta. La situazione dello spagnolo è molto particolare: è stato riscattato dal Real Madrid per cinque milioni, ora i Blancos possono contro riscattarlo (la cifra non è nota). E intanto arrivano richieste per lui.

Un club italiano vuole Alex Jimenez, i dettagli

In passato abbiamo parlato di un interesse del Valencia per lui e oggi, come riportato da Matteo Moretto, si è aggiunto un altro club, stavolta italiano. Il Monza infatti lo avrebbe messo nel mirino, ma c’è di più: il club di Adriano Galliani si sarebbe mosso concretamente chiedendo al Milan un prestito secco di sei mesi, quindi da gennaio a giugno. La risposta dei rossoneri non è ancora arrivata perché, giustamente, dopo la partita col Genoa ci sono riflessioni in corso.

Una cosa è certa: accettare di darlo via in prestito, che sia Valencia o Monza, sarebbe in ogni caso un clamoroso errore. Jimenez, come detto, ha ampiamente dimostrato di essere un giocatore pronto, che la Serie C è troppo poco per lui e che non ha nessun tipo di problema. Inoltre, è un giocatore tatticamente duttile: una volta recuperato Theo Hernandez, potrebbe essere lui ad agire da ala tattica a destra al posto di Musah, così da mantenere la struttura a cinque in fase di non possesso e, al tempo stesso, migliorare la fase di possesso perché lo spagnolo ha grandi qualità.

E lo abbiamo visto palesemente domenica. La società ha dovuto rinunciare ad Alexis Saelemaekers perché i dirigenti si sono resi conto ad un certo punto che c’era un problema di liste; mandar via anche chi può sostituirlo (e non solo per la somiglianza fisica) per versatilità e caratteristiche significherebbe perseverare.