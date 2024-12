10 milioni sul piatto: il Milan vuole riportarlo in Italia

Nuova idea Milan per il centrocampo: con 10 milioni la società rossonera potrebbe riportarlo a casa, tutti i dettagli

Il momento del Milan è di quelli difficili, forse più di tutti gli altri in questo lungo e difficile 2024. In corso c’è una contestazione da parte dei tifosi: è iniziata dopo il Genoa, con tanto di striscioni durissimi contro la società, e poi proseguita il giorno dopo durante una festa privata aziendale del club. I rossoneri torneranno in campo nella giornata di domani a Verona contro l’Hellas: è un’occasione per tornare a vincere, ma la sensazione è che in questo momento potrebbe non bastare per risollevare il morale dei tifosi.

Potrebbe invece essere un buon segnale intervenire sul mercato a gennaio, che è sempre più vicino. La proprietà è stata accusata dai tifosi di non avere ambizione, ed in effetti è difficile dargli torto: ora però, con qualche operazione in entrata, può dare un segnale diverso, come lo sono ad esempio gli importanti rinnovi di contratto di Maignan, Reijnders e Pulisic e i passi avanti per Theo Hernandez. C’è però bisogno anche di qualche acquisto, necessario per rinforzare la rosa e tornare in carreggiata in questa stagione. Un centrocampista potrebbe servire, soprattutto se Bennacer non dovesse dare segnali positivi dal punto di vista fisico.

Il Milan può riportarlo in Italia: colpo a centrocampo

Ci sono diversi nomi sul taccuino di Moncada. Si è parlato molto di Samuele Ricci del Torino, ma sembra essere un’opzione valida solo per il mercato di giugno. E in effetti, è uno di quegli acquisti che una società come il Milan dovrebbe sicuramente fare. Difficile però arrivarci a gennaio, sessione di mercato complicata perché nessun club vuole liberarsi dei propri giocatori migliori. Ecco perché c’è bisogno di trovare delle occasioni.

Fra i nomi più interessanti c’è quello di Svanberg, ex giocatore del Bologna, oggi al Wolfsburg in Germania. Si è trasferito in Bundesliga dai rossoblu nel 2022 ma oggi sarebbe ben felice di tornare in Serie A. Un’offerta da 10 milioni potrebbe bastare per lasciarlo partire ma i rossoneri devono fare delle valutazioni per capire se è davvero il profilo giusto per la squadra. Come detto, tutto dipende da Bennacer: l’algerino è ormai rientrato dopo il lungo e grave infortunio al polpaccio, potremmo rivederlo in campo durante la Supercoppa ma se non dovesse dare segnali incoraggianti (fisicamente parlando) allora la società potrebbe intervenire con un acquisto. Svanberg è un’idea, ma ce ne sono anche altri.