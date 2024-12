Milan, Chukwueze all’Aston Villa: nuovo esterno in cambio

Il Milan potrebbe presto mettere le mani su un nuovo esterno, lasciando andare Samu Chukwueze in cambio: il punto della situazione

Ci si aspettava molto di più da Samu Chukwueze. Il suo arrivo aveva scaldato come non mai i tifosi, convinti che il Milan avesse comprato un grandissimo campione, pronto a risolvere i problemi sulla destra.

Il nigeriano, in un anno e mezzo, in realtà, non è mai riuscito ad imporsi come titolare. Con Stefano Pioli, sulla destra, ha co giocato Christian Pulisic, spostato oggi al centro da Paulo Fonseca. Nonostante l’impiego dietro la punta dell’americano, per Chukwueze continua ad esserci un ruolo di riserva, con Yunus Musah titolare.

Contro il Verona, così come contro il Genoa, toccherà a Chukwueze, visto l’infortunio dell’ex Valencia. Il classe 1999 così proverà a migliorare dei numeri che non sono certo esaltanti: fino a questo momento, infatti, sono solamente tre i gol messi a segno, contro l’Udinese e la doppietta in CoppaItalia, con il Sassuolo. Il Milan si aspettava molto di più da lui e oggi sta iniziando a prendere in considerazione la possibilità di cederlo. Come più volte raccontato anche su queste pagine, Chukwueze può trasferirsi in Premier League, dove non mancano le squadre interessate a lui.

Calciomercato Milan, Chukwueze da Emery: scambio con l’Aston Villa

Le attenzioni sono così rivolte, soprattutto, all’Aston Villa. A Villa Park, infatti, ritroverebbe uno degli allenatori che più lo stima, Unai Emery, pronto a puntare su di lui.

Possibile rimescolamento delle carte per gli esterni rossoneri, più per giugno che per la sessione invernale. Occhi del #Milan sul giovane esterno dell’ @astonvilla Jaden #Philogene, 22enne inglese dalla velocità sopra la media. In direzione Villa Park potrebbe invece dirigersi… pic.twitter.com/cFFLtcuKZl — Alessandro Jacobone – Milanisti NE (@NonEvoluto) December 18, 2024

Alessandro Jacobone, sul proprio profilo X, scrive così di un possibile rimescolamento delle carte sugli esterni per il Milan, più per giugno che per la sessione invernale. Dall’Aston Villa, così, potrebbe arrivare il giovanissimo Jaden Philogene, “22enne inglese, dalla velocità sopra la media”. In stagione, il classe 2002 ha giocato 15 partite, con poco più di 500 minuti e zero gol. C’è inoltre da prestare attenzione al futuro di Noah Okafor, che sta perdendo il Milan, con prestazioni sempre più deludenti. Anche lo svizzero, così, potrebbe fare le valigie