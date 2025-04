Liberazione Sinner, finalmente è ufficiale: c’è l’annuncio

L’annuncio ufficiale su Sinner è una splendida notizia per tutti i tifosi: adesso non ci sono più dubbi, è confermato

Manca sempre meno al ritorno in campo di Jannik Sinner. Il 2025 del tennista altoatesino era iniziato nel migliore dei modi: con il successo dell’Australian Open a Melbourne, così da consolidare il primo posto in classifica nel Ranking ATP. Sulla testa di Sinner però c’era sempre un grosso punto interrogativo a causa del caso Clostebol: era prevista per metà aprile la sentenza del TAS di Losanna in merito ad una possibile squalifica, e c’è chi parlava addirittura di uno o due anni di stop.

Ecco perché, di comune accordo con i suoi avvocati, il numero uno al mondo ha deciso di patteggiare con la WADA una squalifica di tre mesi: i primi due sono già andati, siamo entrati adesso nel terzo e ultimo che riporterà in campo Sinner ad inizio maggio, giusto in tempo per uno dei tornei più importanti: gli Internazionali d’Italia, in programma dal prossimo 6 maggio. Jannik ci sarà, e lo farà da numero uno al mondo nonostante i tre mesi di stop e i tornei persi.

Sinner, arriva l’annuncio ufficiale: tifosi in festa

Non vediamo l’ora di rivedere Sinner in campo e, soprattutto, nel suo paese. E questo è stato molto importante anche per il botteghino. Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, ha parlato proprio di questo, ufficializzando quindi la presenza di Jannik per questo torneo.

Di seguito, le dichiarazioni di Binaghi: “Se Sinner avesse giocato questi tre mesi la prevendita sarebbe stata ancora migliore. Ma dall’altra abbiamo la sicurezza che non giocando a Madrid non si potrà fare male come lo scorso anno, quindi abbiamo la sicurezza di giocare gli Internazionali con il n.1 al mondo che è italiano. Ci aspettiamo molto di più perché lo scorso anno con l’infortunio di Sinner ci fu una stasi nella vendita. Sono certo che ci ritroveremo a fine torneo commentando un altro record“.

Binaghi ha presentato il torneo al Foto Italico nella giornata di ieri: “Il nostro lavoro lo abbiamo finito, con Sport e Salute abbiamo ormai terminato di allestire il site e organizzare un servizio che farà di questa manifestazione un successo. Quanto sarà grande il successo dipenderà dai risultati sportivi dei nostri giocatori. Mi sembra che le premesse siano buone”. La presenza di Sinner è davvero una splendida notizia: il ritorno in campo nel suo paese è sicuramente la conclusione più bella di questa assurda vicenda.