Vuole firmare col Milan: il nuovo bomber arriva dalla Premier

Svolta improvvisa per il mercato rossonero, il Milan a caccia di un bomber da urlo: può lasciare la Premier League per il ‘Diavolo’

Il Milan è stata la prima grande del nostro calcio a volare in ritiro, per preparare i prossimi impegni ed in particolare l’esordio in Serie A il prossimo 23 agosto contro la Cremonese. Un Milan tutto nuovo, a partire dal suo allenatore.

Quel Massimiliano Allegri che già qualche anno fa conduceva i rossoneri alla vittoria dello Scudetto. Ed ora vuole ripetersi, con una squadra che sta vivendo la sua naturale evoluzione, a maggior ragione dopo i disastri combinati nell’ultimo anno. È arrivato Igli Tare, nuovo ds, chiamato a mettere ordine alle idee in sede di calciomercato.

Idee che portano, in primis, all’attacco. Nonostante le partenze di Reijnders e Theo Hernandez, ora la priorità è trovare una punta che possa portare peso e gol al reparto avanzato. Un attacco in sofferenza fino a qualche settimana fa e che, con la conferma di Leao, ambisce a tornare a far paura agli avversari.

Milan, ecco la punta: vuole solo i rossoneri

Il toto-bomber va avanti ed in casa Milan sono al vaglio diversi calciatori di assoluto livello. Tare è stato chiaro: i rossoneri sono alla ricerca di un giocatore di esperienza, di livello internazionale e che possa alternarsi con Santi Gimenez permettendo al nazionale messicano di crescere senza troppe pressioni.

Secondo l’esperto di mercato Sacha Tavolieri, che ha parlato proprio del tema Milan nelle scorse ore sul proprio profilo ‘X’, il nome caldo arriverebbe direttamente dalla Premier League. Si tratta di Jean-Philippe Mateta, punta di proprietà del Crystal Palace che a 27 anni potrebbe cambiare aria per approdare in Serie A. Un contratto con il club inglese in scadenza il 30 giugno 2027 e la possibilità di guidare l’attacco rossonero. Un attaccante potente, alto 192 centimetri ed in grado di lavorare molto bene per i compagni di reparto.

Secondo Tavolieri la priorità tra i tanti attaccanti avvicinati dalla dirigenza rossonera negli ultimi tempi, Mateta sarebbe il preferito, il profilo numero uno. Pare, poi, che l’entourage del calciatore di origini congolesi ma nazionale francese stia facendo pressioni sulla dirigenza del Crystal Palace per permettere al ragazzo di trasferirsi a Milano. Mateta, infatti, sembrerebbe estremamente interessato a vestire la maglia del Milan nella prossima stagione.

Arrivato in Inghilterra dal Magonza nel gennaio 2022 per 11 milioni di euro, Mateta nella sua ultima stagione con il Crystal Palace ha accumulato 17 gol e 4 assist in 46 presenze complessive, tra campionato e coppe. Un rendimento che, evidentemente, sembra aver convinto la dirigenza di Via Aldo Rossi a puntare su di lui.