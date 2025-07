L’Inter irrompe su un obiettivo del Milan: Tare spiazzato

Un obiettivo rossonero finisce nel mirino della società nerazzurra: a breve possibile offerta di Ausilio e Marotta.

Il Milan ha preso due centrocampisti, Samuele Ricci e Luka Modric, però ne vuole comprare almeno un altro. Com’è noto, c’è stata una trattativa per Ardon Jashari del Club Brugge e non è arrivata a un accordo tra le due società.

Il giocatore vuole vestire al maglia rossonera e lo ha fatto sapere a più riprese al suo attuale club, però il Brugge non ha accettato i 37-38 milioni di euro (bonus compresi) offerti da Igli Tare e Giorgio Furlani per il cartellino. L’intento della dirigenza belga è toccare quota 40 partendo da una base fissa di 35 milioni di euro. Senza rilancio, Jashari continuerà a giocare in Belgio.

Centrocampo Milan, l’Inter su un obiettivo di Tare e Allegri

Se lo svizzero non dovesse approdare alla corte di Massimiliano Allegri, quale centrocampista andrà a rinforzare la squadra? Ci sono tifosi che sperano nella riapertura della trattativa per Granit Xhaka, calciatore di esperienza che potrebbe rappresentare un buon innesto per la mediana.

Tare aveva fatto un tentativo offrendo circa 10 milioni di euro, bonus compresi, però il Bayer Leverkusen ha detto “no”. La pista è stata poi accantonata, anche se l’ex Arsenal aveva dato il suo ok al trasferimento a Milano ed era molto gradito ad Allegri. All’interno della società c’è chi ritiene inopportuno investire “troppo” su un calciatore che a settembre compirà 33 anni. Probabilmente, con 15 milioni di euro (bonus compresi), lo svizzero approderebbe in Italia.

Nei giorni scorsi Xhaka è stato accostato anche alla Juventus, ma nelle ultime ore la novità è l’interessamento dell’Inter. La Gazzetta dello Sport rivela che la dirigenza nerazzurra vuole tutelarsi in caso di addio di Hakan Calhanoglu. Se l’ex Milan dovesse andarsene, il centrocampista del Bayer Leverkusen sarebbe una delle idee per sostituirlo.

Xhaka è pronto a valutare offerte dalla Serie A, pur essendo molto legato alle Asprine. L’addio di Xabi Alonso e di altri calciatori rappresentano un po’ la fine di un ciclo, quindi lui è aperto a una nuova esperienza professionale. Si è parlato pure di una richiesta dall’Arabia Saudita, però lo svizzero preferirebbe continuare a giocare in Europa.

Il Milan si è defilato, Juventus e Inter non si sono ancora fatte avanti con decisione. Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno aggiornamenti.