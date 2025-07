Dice no a tutto, vuole solo il Milan: Allegri esulta

Il calciatore ha deciso di sposare il progetto rossonero: Massimiliano Allegri lo aspetta a braccia aperte. Il punto della situazione

Nella giornata di ieri, il Milan ha visto sfumare l’affare Archie Brown. Il terzino inglese del Gent ha deciso di accettare la proposta più vantaggiosa del Fenerbahce, che ha dunque avuto la meglio in questa sfida con i rossoneri.

Il mancino ha così preferito i soldi del club turco alla possibilità di giocare in un campionato decisamente più competitivo, indossando una delle maglie più prestigiose del panorama calcistico mondiale. Di parere diverso appare, invece, Jashari, che continua a volere solo il Milan.

Negli ultimi giorni un paio di club di Premier League si sono fatti avanti, mettendo sul piatto una proposta più ricca per il Club Brugge, ma anche per il giocatore. Il centrocampista, però, ha rispedito al mittente le offerte di West Ham e Nottingham Forest. Al momento, dunque, c’è solo il Diavolo nei pensieri del giovane calciatore e anche per questo motivo, il Milan non ha ancora smesso di credere nel colpo Jashari.

Milan, colpo Jashari: il punto della situazione

Il Milan ha il sì di Jashari, che ha accettato un contratto pluriennale da circa tre milioni di euro netti a stagione. Il centrocampista sta tenendo duro, desideroso di vestire la maglia rossonera il prima possibile. Ma tra i club è in atto una vera e propria guerra fredda.

Il Diavolo, in questi giorni, vorrebbe spostare le luci dei riflettori altrove, sperando che la posizione di Jashari, netta ed inequivocabile, porto il Club Brugge a lasciarlo andar via. La proposta da 32,5 milioni di euro più bonus è lì sul tavolo del club belga..

Il Milan difficilmente alzerà l’offerta, convinto di avere fatto il massimo per mettere le mani sul giovane centrocampista. Il Club Brugge fino a questo momento non ha contato su Jashari, tenuto fuori dalle amichevoli e dagli eventi pubblici. Il segnale è chiaro: nonostante le dichiarazioni dei dirigenti, che fanno parte delle strategie per provare a strappare qualche milione in più, Jashari è ormai fuori dal progetto Club Brugge. E’ dunque solo questione di tempo: il centrocampista presto farà le valigie e tutto il popolo rossonero (e lo stesso Jashari) spera in direzione Milano, a meno che qualcuno non faccia saltare il banco.