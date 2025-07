Theo Hernandez lo vuole all’Al Hilal, via libera del Milan

Il giocatore può essere il prossimo a sbarcare in Arabia Saudita: il punto della situazione

Nei giorni scorsi è arrivato il comunicato ufficiale con il quale si è chiuso il capitolo relativo a Theo Hernandez. Il terzino francese ha poi salutato la squadra con un post che ha fatto discutere davvero parecchio. Ora, però, il Milan deve guardare avanti.

L’ex Real Madrid si è legato all’Al Hilal con un contratto triennale a circa 60 milioni di euro netti. Al Milan, invece, è andata una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Ma dal club arabo di Simone Inzaghi possono arrivare altri soldi per un altro giocatore di proprietà dei rossoneri.

Nel mirino dell’Al Hilal è finito, infatti, Ismael Bennacer, che non rientra nei piani di Massimiliano Allegri. Il francese – come riporta La Gazzetta dello Sport – sta sponsorizzando il suo arrivo. E’ un affare che può davvero decollare, anche perché in passato l’algerino aveva espresso il desiderio di trasferirsi in Arabia Saudita. Potrebbe essere, dunque, arrivato il momento dei saluti. La valutazione è sui 10-15 milioni di euro. Una cifra decisamente alla portata dell’Al Hilal, che è pronto così a mettere a segno un nuovo colpo dal Diavolo.

Milan, Bennacer via: la lunga lista degli esuberi

Ismael Bennacer è certamente in cima alla lista dei calciatori che deve lasciare il Milan in questa lunga e calda estate. Ma l’algerino è davvero in buona compagnia. C’è anche il compagno e amico Yacine Adli, che al momento ha rifiutato Qatar e Russia. Preferirebbe restare in Europa.

In Italia è stato accostato a Bologna e Sassuolo, ma attenzione alla pista che potrebbe riportarlo in Francia. Una chiamata dall’Arabia Saudita, però, potrebbe essere presa in considerazione. Tra i giocatori con la valigia in mano ci sono anche Tommaso Pobega e Lorenzo Colombo: entrambi sono destinati a restare in Italia, la loro valutazione è di circa dieci milioni di euro.

Non resteranno in rossonero nemmeno Noah Okafor ed Emerson Royal: il primo può partire per 12-15 milioni, il secondo, invece, potrebbe salutare in prestito con diritto di riscatto. Il Diavolo è in attesa di offerte concrete per liberarsi di quei calciatori che ormai sono un peso. E’ destinato a salutare, infine, anche Terracciano, con la formula del prestito, oltre che Sportiello pronto a legarsi all’Atalanta