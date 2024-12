Fonseca spiega gli infortuni: “Ho parlato con Leao. Bellissima partita di Terracciano e Fofana”

Le dichiarazioni di Paulo Fonseca al termine del match vinto dal suo Milan grazie alla rete di Tijjani Reijnders. Ecco le sue parole

Il Milan batte il Verona grazie alla rete di Tijjani Reijnders. I rossoneri conquistano, così, una vittoria preziosa, nonostante l’ennesimo infortunio, quello di Rafa Leao.

Può esultare, comunque, Paulo Fonseca, che rafforza un po’ la sua panchina, messa in discussione nelle ultime ore. Il tecnico portoghese vede così il bicchiere mezzo pieno, per un successo davvero prezioso: “Non abbiamo concesso nulla al Verona – afferma il mister ex Lille ai microfoni di DAZN –, ma abbiamo sbagliato troppe decisioni, mancava un po’ di fiducia tra i calciatori. Senza tanti elementi e considerando il momento che stiamo attraversando, penso sia normale, non era facile stasera. Sono quindi soddisfatto della vittoria perché è molto meritata. E poi ricordiamo che abbiamo chiuso un’altra partita senza subire gol, ora serve migliorare offensivamente”.

Viene così esaltata la fase difensiva. Paulo Fonseca ormai ha scelto la sua coppia titolare, quella formata da Malick Thiaw e Matteo Gabbia: “Stanno facendo molto bene – prosegue il mister -, anche Fofana e Terracciano hanno fatto una bellissima partita, aiutando la difesa. Questa stabilità è importante da avere, così possiamo attaccare meglio. Ogni partita siamo sempre più stabili difensivamente”

Verona-Milan, si ferma Rafa Leao: il punto sul portoghese di Fonseca

La nota negativa della serata, come detto, è legata allo stop di Rafa Leao. Il portoghese è l’ennesimo infortunio nell’ultimo periodo.

Un infortunio, però, che non fa preoccupare Paulo Fonseca: “Ho parlato con Rafa nel post gara, mi sembra che non sia nulla di particolare. Ha lasciato il campo più per prevenzione, non ha voluto rischiare dopo l’impressione che ha avuto”.

Il mister è poi chiamato a spiegare i troppi infortuni che stanno colpendo il Milan in questa fase della stagione: “Pulisic è arrivato infortunato dalla Nazionale. Morata ha la tonsillite. Abbiamo avuto dei problemi solamente con Musah e Ruben Loftus-Cheek. Gli altri non possiamo controllarli“, ha spiegato il mister portoghese che per la sfida contro la Roma dovrebbe riavere il numero undici americano, oltre chiaramente l’attaccante spagnolo. Forze fresche anche a centrocampo, con l’inglese pronto a tornare in gruppo, così come Ismael Bennacer. La grande notizia è dunque legata proprio all’algerino.