Milan, richiesta shock: Moncada e Ibra cambiano obiettivo

Prezzo alle stelle per un calciatore che piaceva alla società rossonera: non ci sono le condizioni per portarlo a Milanello.

I tifosi del Milan si aspettano l’arrivo di un paio di rinforzi nella sessione invernale del calciomercato. Il centrocampo è sicuramente un reparto nel quale sarebbe utile intervenire, al netto del recupero di Ismael Bennacer. Un colpo abbastanza importante è ciò che serve per dare un’alternativa di livello alla coppia titolare composta da Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders.

Da capire come vorrà muoversi la dirigenza, se davvero proverà a prendere un innesto in mediana o preferirà andare avanti con i giocatori attuali. E se decidesse di intervenire, bisognerà vedere se farà un investimento oppure se preferirà una soluzione in prestito. Certamente Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic hanno più profili sulla loro lista e sarà interessante vedere se la squadra verrà migliorata.

Calciomercato Milan, sfuma un colpo in Premier: pretesa folle

Ci sono diversi nomi accostati al Milan in queste settimane e tra questi c’è Carney Chukwuemeka, calciatore che Moncada avrebbe voluto a Milanello già nell’estate 2022. Il club si ritrovò a dover rimpiazzare Franck Kessie e pensò anche a lui, allora all’Aston Villa e poi finito al Chelsea, che aveva offerto più soldi per assicurarselo.

Il 21enne inglese non è mai riuscito ad emergere a Londra. In questa stagione ha collezionato solo 5 presenze (4 in Conference League e 1 in Carabao Cup) per un totale di miseri 130 minuti in campo. La sua cessione nella finestra invernale del calciomercato è inevitabile. Ha voglia di giocare con continuità e in questo momento Enzo Maresca ha altre preferenze a centrocampo, non si opporrà al trasferimento. I Blues potrebbero considerare anche la formula del prestito, magari concedendolo una società di Premier League che gli darebbe spazio.

Il giornalista inglese Ben Jacobs di TeamTalk, il Chelsea valuta il cartellino di Chukwuemeka circa 40 milioni di sterline (48 milioni di euro), una cifra che è il doppio di quella spesa per comprarlo e che non è assolutamente logica, considerando che l’esperienza londinese del calciatore non sta andando bene. Vero che il centrocampista ha del buon potenziale, però il suo prezzo non può essere così elevato. In Inghilterra si è parlato di un interesse del West Ham e ovviamente anche altri club monitorano la situazione. Vedremo se ci saranno le condizioni per un suo trasferimento.