No secco, Fonseca vuole tenerlo: il Milan blocca la cessione

Fonseca non vuole perdere un giocatore e ha esposto chiaramente il suo pensiero alla dirigenza: niente trasferimento a gennaio.

La sessione invernale del calciomercato si avvicina e ci sono club che devono valutare se effettuare dei cambiamenti. Tra questi c’è sicuramente il Milan, che avrebbe bisogno di almeno un paio di rinforzi per migliorare una squadra che sta deludendo, in particolare in Serie A.

Paulo Fonseca è stato chiamato per fare un certo tipo di gioco e non sembra avere il materiale adatto. O meglio, non tutti i calciatori sono adatti e forse l’allenatore portoghese forse sta riuscendo a farsi seguire completamente dal gruppo nelle sue richieste. Fonseca ha contestato soprattutto l’atteggiamento di determinati giocatori e, non a caso, ha deciso di dare più spazio ai giovani del Milan Futuro. Uno di questi giovani è Mattia Liberali, 17enne partito titolare nella partita pareggiata 0-0 contro il Genoa a San Siro.

Calciomercato Milan, niente trasferimento a gennaio

Il talentuoso fantasista rossonero si è ben comportato, considerando che si trattava del suo debutto ufficiale in Prima Squadra. Ha avuto un inizio un po’ timido, forse condizionato dall’emozione, però poi ha preso coraggio e ha mostrato la sua personalità già intravista nelle amichevoli estive, oltre che nel settore giovanile. Ha avuto qualche spunto interessante, prima di avere un calo dettato probabilmente dal momento non facile della squadra ed è stato sostituto per fare spazio a un altro giovane promettente, il 16enne Francesco Camarda.

Liberali è un calciatore che ha un potenziale importante e a Fonseca piace tanto, anche se prima di Milan-Genoa ha preferito non buttarlo nella mischia e non rischiare di bruciarlo. Ha deciso di dargli un’occasione in un match comunque delicato, visto il momento che vive la squadra rossonera, e non è escluso che possa trovare spazio pure nelle prossime partite.

Un talento come Liberali ha già attirato le attenzioni di alcune società italiane. Ad esempio, Hellas Verona ed Empoli stanno valutando la possibilità di prenderlo in prestito. Ma Fonseca vuole che il ragazzo rimanga a Milanello, quindi non ci sarà alcuna cessione nel mercato di gennaio. Il Milan deve comunque stare attento, il contratto scade a giugno 2026 e bisognerà trovare un accordo per il rinnovo. Atalanta e Fiorentina sono in agguato, pronte ad approfittare di eventuali problemi tra i rossoneri e l’entourage del giocatore.