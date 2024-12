La scelta è fatta: 10 milioni al Milan, i rossoneri fanno cassa

10 milioni di euro in arrivo nelle casse del Milan con i rossoneri che potrebbero presto reinvestire sul mercato la somma per migliorare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca.

Il Milan sta lavorando sul mercato sia in entrata che in uscita per andare a sistemare una rosa che in questa prima parte di stagione ha mostrato diverse lacune.

La necessità di prendere un nuovo centrocampista in casa Milan è sotto gli occhi di tutti con la squadra mercato rossonera che sta vagliando le varie possibilità per mettere a disposizione di Fonseca un nuovo mediano. Il sogno è Samuele Ricci del Torino anche se Urbano Cairo continua a chiedere più di 30 milioni di euro, una somma ritenuta eccessiva dal Milan per un calciatore che nel giugno del 2026 vedrà scadere il proprio contratto. Altri giocatori che vengono monitorati sono Morten Frendrup e Reda Belahyane che stanno facendo bene in questa prima parte di stagione.

Milan, arrivano 10 milioni dal mercato: che colpo per i rossoneri

L’acquisto di un nuovo centrocampista potrebbe essere finanziato, almeno in parte, dalla cessione di un calciatore che ormai non rientra più nei piani del club meneghino. La Roma, infatti, sarebbe pronta a riscattare il cartellino di Alexis Saelemaekers, passato in prestito secco ai giallorossi nelle ultime ore dello scorso mercato.

Il belga, nonostante il lungo infortunio che lo ha fermato, ha convinto tutti nella capitale e, seppur non avendo un diritto di riscatto, la Roma vuole provare a prendere il giocatore a titolo definitivo. I giallorossi sarebbero disposti a mettere sul piatto i 10 milioni di euro richiesti dal Milan per la cessione di Saelemaekers, soldi che il club capitolino avrà a disposizione una volta chiusa la cessione di Paulo Dybala.

L’argentino è sempre più lontano dalla Roma con i giallorossi che potrebbero “accontentarsi” di circa 4 milioni di euro per il cartellino dell’ex Juventus che andrebbe però ad alleggerire in maniera decisa le casse della società. Una mossa che permetterebbe a Ranieri di valorizzare maggiormente Soulé ed ai capitolini di poter investire la somma risparmiata sull’acquisto di Saelemaekers a titolo definitivo.

Nel caso in cui Dybala dovesse partire già a gennaio, la Roma proverebbe a chiudere l’affare Saelemaekers con il Milan sin da subito per provare ad anticipare la concorrenza in vista dell’estate. Sul classe 1999 c’è infatti anche la Juventus con Thiago Motta che sarebbe felice di averlo di nuovo a disposizione dopo averlo allenato lo scorso anno a Bologna.