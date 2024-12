Yildiz o Fagioli al Milan: l’asse con la Juve si scalda

Nuovi affari tra il Milan e la Juventus. Non solo giocatori in uscita per il Diavolo: ecco i possibili colpi dei rossoneri

Dopo Pierre Kalulu, Milan e Juventus sono pronte a tornare a fare affari. Ora sul piatto è finito il nome di Fikayo Tomori. Ne scriviamo ormai da tempo su MilanLive.it, ma ora l’idea di vedere in bianconero l’inglese appare sempre più concreta.

La Vecchia Signora ha necessità di acquistare un centrale, dopo il brutto infortunio di Bremer, ma Giuntoli non ha una grande disponibilità economica. Ecco perché in queste ore si sta leggendo di un possibile prestito oneroso. Una soluzione che non convince per nulla, anche perché il Diavolo non può certo rimanere con tre centrali e di conseguenza dovrebbe poi acquistare un sostituto. La trattativa per andare in porto, dunque, dovrà essere impostata diversamente. Il Milan valuta Fikayo Tomori sui 25 milioni di euro e se la i bianconeri non dovessero staccare l’assegno con la cifra richiesta, servirà trovare un’altra strada ancora quella dello scambio. D’altronde il Diavolo ha diverse lacune da colmare e alcuni calciatori della Juventus in uscita potrebbero far comodo.

Milan, due colpi possibili dalla Juve

Attenzione così alla possibilità di mettere le mani su Fagioli, che ha una valutazione simile a quella dell’inglese. Nella mediana del Milan, ci sarebbe certamente spazio per l’italiano, che ha bisogno di una nuova piazza per rilanciarsi. E’ vero che su di lui c’è il Psg, oltre che il Napoli. Ma l’asse con il Milan può scaldarsi, permettendo alle due squadre di andare a colmare le proprie lacune.

C’è poi una suggestione, ma che non può essere scartata del tutto. Stiamo parlando di Yildiz. Il talento turco ha una valutazione sui 40/45 milioni di euro e le big del calcio inglese sulle sue tracce, dal Liverpool al Manchester City e il Newcastle. Nei giorni scorsi è emersa la possibilità di una cessione da parte della Juventus per finanziare il mercato, magari per l’acquisto di Tonali.

Ma se Yildiz si trasferisse in rossonero? Il turco ha un contratto di 1,6 milioni di euro netti a stagione. Al Diavolo andrebbe a guadagnare, chiaramente, qualcosa in più (ma comunque uno stipendio sostenibile) e la Juventus potrebbe pagare Fikayo Tomori, oltre che Pierre Kalulu, per il quale deve ancora versare i soldi del riscatto. Fantamercato? Probabile, ma appare un’operazione più fattibile che vedere Sandro Tonali già a gennaio con addosso il bianconero della Vecchia Signora.