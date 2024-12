Finalmente il vice Theo: è l’occasione giusta

Il Milan ha ancora bisogno di un vice Theo nonostante la crescita di Jimenez: ecco l’uomo giusto, e al prezzo giusto. I dettagli

Gennaio è da sempre una sessione di mercato parecchio complicata. Nessun club vuole cedere i propri migliori giocatori, e per di più non ci sono molte opportunità. Le società devono approfittare di quelle situazioni intricate da risolvere, degli scontenti che cercano nuove sistemazioni dopo una prima metà di stagione complicata. Ne sa qualcosa il Milan, che potrebbe piazzarne almeno tre.

Ma la squadra di Paulo Fonseca ha bisogno anche di rinforzi oltre che di cessioni. La rosa è piena di lacune a causa di diverse e gravi valutazioni fatte dai dirigenti in estate: non è una questione numerica, perché il Milan ha tante e diverse opzioni in ogni reparto, ma di qualità e, soprattutto, caratteristiche. Da tempo la squadra si porta dietro un grosso problema: l’assenza di un vice Theo Hernandez, ruolo ricoperto prima da Filippo Terracciano (in estate e poi durante le assenze del francese per infortuni o squalifiche) e poi da Alex Jimenez in queste ultime partite (per scelta tecnica). Lo spagnolo però ha grande duttilità e potrebbe tornare utile al Milan anche in altri ruoli, per questo anche adesso sarebbe necessario l’acquisto di un terzino sinistro. E questo gennaio offre l’occasione giusta.

Il vice Theo dalla Serie A, ecco l’uomo giusto

A proposito di scontenti e di giocatori che vogliono cambiare aria, a Firenze ce n’è uno che ha già pronte le valigie: si tratta di Fabiano Parisi, acquistato dalla Fiorentina nell’estate del 2023 dall’Empoli. Un trasferimento a sorpresa perché ci si aspettava un salto di qualità ancora più alto per il giocatore, che ha confermato di avere delle grandi doti ma con Raffaele Palladino non è scattato il feeling.

Il suo agente ha già fatto sapere che l’idea è di trovare un’altra squadra e la Fiorentina ha dato il via libera. Ecco quindi che si presenta una ghiotta occasione per il Milan e per risolvere un problema ormai storico. Parisi, classe 2000 e, soprattutto, italiano (e quindi senza alcun tipo di problema di liste), potrebbe liberarsi dalla viola a costi molto ridotti oppure con formule vantaggiose. Il suo è un profilo perfetto per la Fonseca, che potrebbe quindi contare su un terzino di valore pronto per dare il cambio a Theo in caso di necessità. Il francese vorrebbe giocarle tutte ma sta affrontando questa stagione con grandi difficoltà, fra squalifiche e prestazioni di pessimo livello. L’obiettivo del Milan e di Fonseca è di recuperarlo il prima possibile, così da utilizzare Jimenez in altro modo (da esterno alto a destra, magari). Avere un backup di livello con Parisi non può fare altro che bene: al Milan e anche a Theo stesso.