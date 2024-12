Colpo in saldo dal Real Madrid: Milan scatenato

Ancora una trattativa in dirittura d’arrivo tra il Milan e il Real Madrid, operazione di lusso a basso costo.

L’ultima moda della Serie A è andare a pescare dal Real Madrid. Cosa che, tra l’altro, il Milan ha già fatto la scorsa estate quando ha deciso di acquistare il terzino Alex Jimenez. Spagnolo classe 1995 arrivato dalle giovanili dei Blancos dapprima aggregato al Milan Futuro e ogni tanto chiamato anche in prima squadra.

Di fatto è lui l’alternativa principale di Theo Hernandez, un altro che, guarda caso, ha un passato nel Real Madrid. Due operazioni tutt’altro che esose da parte del club rossonero che ha pagato lo spagnolo 5 milioni e il francese circa 20. Soldi che oggi sembrano già rientrati. Insomma, quando si decide di acquistare nei grandi club qualcosa di prezioso si trova sempre.

Per questo il Milan starebbe pensando di contattare nuovamente il Real per l’acquisto di un altro giocatore. Si tratta di un profilo seguito da tempo ma inarrivabile prima d’ora. Oggi i madridisti possono lasciarlo andare via in cambio di una cifra assolutamente alla portata.

Calciomercato Milan, arriva dal Real Madrid: in rossonero già a gennaio

Oggi può partire, e potrebbe clamorosamente farlo già a gennaio, per qualcosa come 5 milioni di euro. Nonostante i diversi prestiti alla fine è sempre tornato alla base e ora il Real ha deciso di mettersi al lavoro per trovargli una sistemazione definitiva. Prossima tappa Milanello per il regista Dani Ceballos che da tempo è un pupillo del Milan.

Ultimo rinnovo durante l’estate del 2023 per Ceballos che fece molto bene con l’Arsenal, qualche stagione fa, prima di tornare a fare panchina ne LaLiga. Rendimento insoddisfacente per il classe 1996, i cui interessi sono gestiti dalla sua famiglia, che a questo punto della propria carriera non disdegnerebbe un’esperienza in Serie A. Il Milan ci pensa ma attenzione perché il Real potrebbe approfittare della trattativa per un colpo futuro.

Il nome da tempo caldo in quel di Madrid è quello di Tijjani Reijnders, regista che ha incantato tutti al Bernabeu e che piace davvero molto al Blancos. La cessione di Ceballos potrebbe quindi rappresentare una specie di prelazione nei confronti dell’olandese. Le sue giocate hanno incantato mezza Europa ma è stato proprio il Real a vederlo da vicino e a convincersi che può trattarsi di un acquisto superlativo. Ceballos può trasferirsi in inverno, per Reijnders bisognerà invece aspettare l’estate.