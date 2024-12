Dal Psg al Milan, colpo a sorpresa: nuovo attaccante per Fonseca

Sondaggio del Milan per un attaccante del Psg in rotta con Luis Enrique: è una grande occasione di mercato, i dettagli

Il mercato di gennaio è, da sempre, il mercato delle opportunità. Difficile acquistare i giocatori migliori perché nessun club vuole privarsene a metà stagione. Ma è il periodo dell’anno perfetto per risolvere questioni e trovare nuove sistemazioni a quegli elementi considerati fuori progetto. Il Milan deve puntare su questi per riuscire a rinforzare la rosa di Paulo Fonseca, condizione necessaria per riuscire a rimettere in piedi una stagione che rischia di diventare un completo disastro.

L’idea del club è quella di guardarsi intorno alla ricerca di elementi utili alla causa. Un centrocampista potrebbe essere la necessità più impellente, ma tutto dipende da come rientrerà Bennacer. L’infortunio al polpaccio è ormai alle spalle e ora deve ritrovare la condizione fisica migliore per mettersi a disposizione: se le risposte saranno subito positive, allora ci si concentrerà su altro, ad esempio su un difensore centrale, soprattutto se dovesse andar via Tomori, e attenzione alla possibilità di prendere un nuovo esterno se dovessero arrivare proposte per Chukwueze. Il primo nome concreto per questo mercato è, però, a sorpresa, un attaccante. Che arriva dal Psg. A proposito di occasioni.

Il Psg vuole cederlo: il Milan chiede il prestito

A parlarne è Gianluca Di Marzio, secondo cui il Milan avrebbe fatto un sondaggio coi parigini per l’acquisto in prestito di Kolo Muani. Luis Enrique lo considera fuori dal suo progetto tecnico per questo l’attaccante francese è alla ricerca di una nuova sistemazione. I rossoneri sarebbero disposti a prenderlo a titolo temporaneo, ma si tratta di un affare complicato.

L’ostacolo principale è l’ingaggio, che è molto alto e il Psg avrebbe già fatto sapere di non avere intenzione di partecipare al pagamento. I parigini vogliono cederlo a titolo definitivo dopo aver speso 90 milioni per l’acquisto del suo cartellino dall’Eintracht Francoforte. Il nome di Kolo Muani è molto noto nei pressi di Casa Milan: si parlava di un suo possibile arrivo quando vestiva la maglia del Nantes e poteva liberarsi a pochissimi milioni. I rossoneri però fecero altre scelte e nel frattempo lui è diventato un giocatore importante, anche se col Psg non è riuscito ad imporsi (lui come così tanti altri). Ora è una ghiotta opportunità di mercato: il Milan ci pensa ma le condizioni sono difficili, attenzione quindi ad altre piste come ad esempio la Juventus.