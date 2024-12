Milan, nome nuovo per l’attacco: sfida a Napoli e Fiorentina

Il club rossonero ha messo nel mirino un centravanti della Serie A: non manca la concorrenza, trattativa non facile.

Non è previsto l’acquisto di nessun centravanti nel mercato di gennaio 2025, però il Milan sta facendo delle riflessioni in vista della prossima stagione. Tammy Abraham è arrivato in prestito secco e potrebbe tornare a Roma, liberando così un posto nel reparto.

Anche Luka Jovic può lasciare Milano, ma nel suo caso già nel prossimo mese. Il serbo non rientra più nel progetto e l’idea è quella di tenere spazio per il giovane talento Francesco Camarda. La società rossonera dovrà riflettere bene sul profilo da comprare per l’annata 2025/2026. Certamente servirà prendere un bomber, uno capace di dare determinate garanzie in zona gol. È da tempo che manca un goleador da almeno 20 reti stagionali.

Calciomercato Milan, idea in Serie A: le ultime notizie

I tifosi del Milan si aspettano un colpo molto importante in attacco e sperano che la dirigenza non sbagli scelta. In queste settimane sono emersi già alcuni nomi e altri sicuramente salteranno fuori nei prossimi mesi.

Il giornalista Matteo Moretto di Relevo ha fatto sapere che il Milan è interessato a Lorenzo Lucca, 24enne che milita nell’Udinese e che in questa stagione ha totalizzato 8 gol in 20 presenze. Anche la Fiorentina e il Napoli lo stanno monitorando. Ad oggi, non ci sono vere e proprie trattative, solo delle valutazioni in vista del calciomercato estivo.

Oggi quello di Lucca non è un nome che scalda particolarmente la tifoseria rossonera, vedremo se più avanti la situazione cambierà: molto dipenderà da come proseguirà la stagione del centravanti italiano. L’Udinese si è spesso rivelata una bottega cara nel corso della sua storia e certamente non farà sconti nel momento in cui dovrà negoziare la cessione del suo numero 17. Aveva venduto Beto all’Everton per circa 30 milioni di euro nel 2023 e spera di poter effettuare un incasso simile nel prossimo calciomercato estivo.

Il Milan lo osserverà con attenzione e poi deciderà se fare un tentativo per acquistarlo oppure no. Certamente Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic hanno più profili nella loro lista dei potenziali rinforzi nel ruolo e i tifosi si aspettano che finalmente arrivi il bomber da 20 gol.