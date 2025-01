Conceicao lo vuole al Milan, colpo in Serie B

L’arrivo di Conceicao al Milan potrebbe influire sulle strategie di mercato dei rossoneri a gennaio. In particolare, un possibile cambio di modulo può riaccendere l’interesse per un esterno già seguito in passato

E’ cominciata ufficialmente l’era di Sergio Conceicao al Milan. Sono state ore frenetiche per l’allenatore portoghese. Arrivato a Milanello a poche ore dall’allontanamento di Fonseca, Conceicao ha diretto subito il primo allenamento, è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione con Ibrahimovic e, successivamente, è volato con la squadra a Riyad per la Final Four di Supercoppa Italiana.

Venerdì 3 gennaio alle 20, i rossoneri si giocheranno la qualificazione in finale contro la Juventus. Vedremo quali saranno le scelte di Conceicao che potrebbe anche cambiare l’impostazione tattica con cui il Milan è stato schierato sia con Pioli che con Fonseca. Dal 4-2-3-1 si potrebbe passare al 4-4-2 o un 4-3-3, un cambio di modulo tale da influire anche sulle possibili scelte di mercato dei rossoneri già nella sessione invernale di gennaio.

In conferenza stampa, Conceicao ha sorvolato sulle domande relative ai possibili nuovi acquisti. La priorità, ovviamente, è quella di conoscere ed entrare subito in sintonia con gli effettivi a disposizione. Tuttavia, se il tecnico dovesse ritenerlo necessario non è affatto escluso che la dirigenza possa intervenire per esaudire eventuali sue richieste.

Milan, possibile colpo dalla Serie B: perfetto per Conceicao

Oltreché per la grande applicazione difensiva, il Porto di Conceicao si è sempre distinto negli schemi offensivi per il lavoro degli esterni d’attacco che devono legare le due fasi di gioco e supportare le due punte. Con Leao e Pulisic ovviamente confermati, altrettanto non si può dire per altri due attaccanti rossoneri che potrebbero lasciare il club già a gennaio.

Ci riferiamo a Okafor e Chukwueze. Per entrambi, il Milan è disposto a valutare eventuali offerte per una cessione a titolo definitivo. Tra i due, è Okafor quello che ha più chance di essere ceduto anche se le prime proposte concrete sono arrivate per Chukwueze per il quale c’è stato un sondaggio del Besiktas, confermato dal portale turco Fanatik.

In caso di cessione immediata, il nigeriano potrebbe essere sostituito da Domenico Berardi. Rientrato dall’infortunio al tendine d’Achille, Berardi sta tornando sui suoi livelli con il Sassuolo in Serie B. Da quando è tornato in campo, i neroverdi hanno iniziato a vincere con continuità, issandosi in testa alla graduatoria con ben 8 punti di vantaggio sulla terza classificata, lo Spezia.

Berardi è stato accostato più volte in passato al Milan. Prima del suo allontanamento, Paolo Maldini lo stava trattando con il Sassuolo che, a sua volta, ha respinto l’ennesimo tentativo della Juventus di portarlo in bianconero. Senza l’infortunio, Berardi non sarebbe mai sceso in Serie B, campionato nel quale è un autentico lusso.

Il passaggio in un top club di Serie A potrebbe concretizzarsi già a gennaio. Rispetto a un anno fa, la valutazione di Berardi è scesa notevolmente (tra i 10 e i 15 milioni), motivo per il quale può rappresentare un grande affare per il Milan e non solo. Sull’esterno del Sassuolo permane infatti l’interesse anche di Atalanta e Fiorentina. Una situazione, dunque, in divenire quella di Berardi che il Milan monitora attentamente, pronto a intervenire qualora dovessero esserci condizioni favorevoli per prenderlo e rinforzare la squadra in un momento decisivo della stagione.