Il Milan lo ha prenotato: colpaccio Champions

Il calciomercato di gennaio è al via ma le squadre sono già proiettate sui movimenti in vista della prossima stagione con il Milan che è pronto a chiudere un affare in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

La stagione difficile che sta vivendo il Milan sta mettendo a serio rischio la qualificazione della squadra nella massima competizione continentale con Sergio Conceicao che è chiamato a risollevare le sorti del club.

La società rossonera è al lavoro per cercare di trovare i giusti rinforzi da regalare al tecnico portoghese in vista della seconda parte di stagione per andare a migliorare l’organico a sua disposizione. Nel frattempo però si pensa già a quelle che potrebbero essere le mosse per la prossima estate andando a mettere nel mirino una stella della Serie A che potrebbe giungere in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Milan, pronto un colpo in caso di qualificazione alla prossima Champions League

Il Milan guarda con interesse a Riccardo Orsolini, attaccante esterno del Bologna che potrebbe diventare un obiettivo in caso di qualificazione alla prossima Champions League della squadra rossonera.

La società rossonera è alla ricerca di giocatori che già conoscano bene il campionato italiano per provare a migliorare una rosa che, per quello che riguarda il ruolo di esterno alto a destra ha fatto fatica a trovare la migliore soluzione negli ultimi anni. Chukwueze, arrivato nell’estate del 2023 dal Villarreal, ha avuto un rendimento incostante con la maglia rossonera e potrebbe salutare al termine del campionato in corso.

Il denaro che arriverà dalla cessione dell’esterno offensivo nigeriano potrebbe finanziare il colpo Orsolini. Il giocatore del Bologna ha un contratto fino al giugno del 2027 con la società emiliana e viene valutato circa 20 milioni di euro. Una somma che il Milan spera di riuscire a racimolare dalla partenza di Chukwueze che ha diversi estimatori all’estero, in particolare in Spagna ed in Inghilterra.

I rapporti tra Milan e Bologna sono ottimi con le due società che negli ultimi anni hanno chiuso diversi affari, da Saelemaekers a Hodzic passando per Pobega. Proprio l’incontro in programma per il centrocampista italiano che è in prestito con diritto di riscatto alla formazione di Italiano, potrebbe rappresentare un’occasione per andare a parlare del futuro di Riccardo Orsolini. L’esterno offensivo potrebbe essere giunto al termine della sua avventura in rossoblu per poi tentare il salto in una big del nostro campionato.