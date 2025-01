Darwin Nunez e quel like “tattico” al Milan: come stanno le cose

Darwin Nunez è davvero un obiettivo di mercato del Milan? Il like social scatena i tifosi, ecco come stanno le cose

Avrete sicuramente letto il nome di Darwin Nunez accostato al Milan negli ultimi giorni. L’indiscrezione è arrivata direttamente dall’America secondo la quale i rossoneri avrebbero preparato un’offerta da quasi 50 milioni (in totale fra prestito e riscatto) per acquistare il centravanti del Liverpool. Con Arne Slot finora non ha trovato molto spazio e sarebbe ben felice di intraprendere una nuova avventura.

L’uruguagio pochi anni fa è costato ai Reds quasi 90 milioni. Doveva essere la risposta al colpo Haaland del Manchester City ma le cose sono andate diversamente. Nunez è un grande attaccante, che lavora tantissimo per la squadra e che segna regolarmente, ma con il Liverpool non è riuscito ad esprimersi al massimo. Lo ha fatto a tratti con Klopp mentre con Slot non è scattato il feeling. Ecco perché starebbe ragionando su un cambio già in questa sessione di gennaio ed evidentemente l’idea di vestire la maglia del Milan gli piace eccome. Lo si evince da un suo like, non passato inosservato, ad una storia Instagram che lo ritrae proprio in rossonero.

Nunez al Milan? Arriva la smentita

Il Liverpool è venuto a giocare a San Siro ad inizio stagione per la prima giornata di Champions League. Al termine del match, 3-1 in favore degli inglesi, Nunez ha scambiato la maglia con un avversario e l’ha subito indossata, ecco perché in giro per il web ci sono le sue foto da milanista. E una di quelle foto è stata pubblicata da un utente su Instagram nelle storie, in seguito alle ultime voci di mercato, con la scritta: “E’ ora“.

Nunez non solo ha visto la storia ma ha anche lasciato un like. Di questi tempi un segnale social vale quel che vale ma, anche se fatto in maniera inconsapevole, è comunque un segno di apprezzamento. Purtroppo però queste cose non bastano: per acquistare giocatori simili bisogna pagare, e tanto. Dall’Inghilterra arrivano infatti smentite in merito alla presunta offerta da 50 milioni del Milan per lui ma c’è da dire che non ce n’era bisogno. Conosciamo RedBird e sappiamo perfettamente che queste non sono operazioni consentite. Inoltre, c’è la volontà da parte del Liverpool, in ogni caso, di non cederlo in questa sessione invernale, perché poi significherebbe acquistare un sostituto e al momento non è in programma. Insomma, un sogno destinato a rimanere tale. Per i tifosi del Milan e, a quanto pare, anche per il giocatore stesso.