Ibra ha chiuso il primo colpo, è del Milan

Ha già svolto le visite mediche ed è pronto ad aggregarsi alla squadra del Milan. Ecco l’esperto attaccante per il Diavolo

Il primo colpo è servito. Il Milan ha già messo a segno un affare nel mese di gennaio. Il club rossonero, in difficoltà in classifica, ha subito deciso di correre ai ripari.

Il Diavolo ha così messo le mani su Andrea Magrassi. Si tratta di un centravanti classe 1993, che nelle ultime stagione e mezzo ha indossato la maglia del Cittadella in Serie B. Il calciatore, con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ha svolto le visite mediche nella giornata di ieri ed è così pronto a mettersi a disposizione di Daniele Bonera. Il Milan Futuro ha così il suo primo rinforzo, ma ne seguiranno altri: l’ex difensore durante il mese di gennaio si augura di avere anche un esterno di attacco e almeno un centrale di difesa. Si punterà all’esperienza per riuscire a mantenere la categoria

Milan, dopo Bonera tocca a Conceicao: il punto della situazione

A muoversi per primo è dunque il Milan Futuro di Daniele Bonera, ma presto potrebbe farlo anche il Milan di Sergio Conceicao. Il tecnico portoghese si è preso dei giorni per conoscere meglio la squadra e per capire cosa possa servire dal mercato.