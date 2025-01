Offerta già pronta per il nuovo bomber: Milan senza freni

Il Milan ha individuato l’attaccante da regalare a Sergio Conceicao: i rossoneri hanno già l’offerta pronta.

Il cambio allenatore non sarà l’unica novità in casa Milan in questo inizio di nuovo anno. Sergio Conceicao, che ha preso il posto dell’esonerato Paulo Fonseca, ha già avuto modo di parlare con la dirigenza per individuare i profili giusti per rinforzare la rosa. In particolare sembra che il Milan voglia andare a caccia di qualche profilo per migliorare il reparto offensivo.

Finora, infatti, l’attacco del Diavolo non ha lasciato il segno: Leao ha realizzato 6 reti in stagione, mentre Morata è fermo a quota 5 così come Abraham. Serve sicuramente qualcosa in più per poter davvero aspirare a un girone di ritorno da protagonisti. Stando alle ultime indiscrezioni sembra che Ibrahimovic e Moncada vogliano regalare a Sergio Conceicao un attaccante di grande spessore proveniente dalla Premier League.

ll sito Fichajes.net rivela infatti che la dirigenza rossonera sta sondando il terreno per Darwin Nunez, bomber uruguaiano del Liverpool che negli ultimi tempi non sembra più trovare molto spazio nell’undici titolare dei Reds. Arrivato ad Anfield Road dal Benfica nell’estate 2022 dopo un’operazione da 75 milioni di euro (più 25 milioni di bonus) l’attaccante sudamericano non ha mai davvero convinto.

Prima offerta del Milan: il bomber è più vicino

Quindici gol nella prima stagione e diciotto nella seconda sono senz’altro un buon bottino, ma di fronte a un investimento di tali proporzioni ci si aspettava senz’altro qualcosa in più. In questi primi mesi della stagione 2024/2025 Nunez ha finora collezionato solo 4 reti in 19 presenze. Uno score che sta spingendo il Liverpool a considerare eventuali offerte già in questo mercato di gennaio.

In prima fila pare esserci proprio il Milan, che vede nel 25enne uruguaiano la pedina ideale per esaltare il gioco di Conceicao e tornare finalmente protagonisti. Ma quale può essere la formula giusta per portare Nunez a Milanello? Sempre stando a quanto riportato da Fichajes.net il club rossonero vorrebbe chiedere il giocatore in prestito fino a fine stagione (ovviamente oneroso), per poi eventualmente esercitare un’opzione di riscatto a giugno.

L’idea è quindi quella di pagare Darwin Nunez circa dieci milioni di euro per il prestito da gennaio a giugno e poi versarne altri 45 in estate per accontentare le richieste economiche dei Reds. Una spesa tutt’altro che banale per il Milan, che crede molto nelle potenzialità dell’ex Benfica: in maglia rossonera potrebbe ritrovare lo smalto dei tempi migliori.