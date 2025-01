Rashford offerto al Milan, clamorosa rivelazione: tutti i dettagli

Indiscrezione di calciomercato sorprendente: contatti tra Manchester United e Milan per Rashford. Ecco

La sessione invernale del calciomercato è iniziata e i tifosi del Milan si aspettano un paio di colpi in entrata da parte della dirigenza. Solitamente gennaio non è un mese di grandi spese, però potrebbero esserci delle occasioni interessanti da sfruttare per rinforzare la squadra guidata da Sergio Conceicao.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Matteo Moretto di Relevo, il Manchester United vuole trovare una soluzione per il trasferimento di Marcus Rashford. C’è la disponibilità di cederlo con la formula del prestito con diritto di riscatto e anche di partecipare al pagamento dello stipendio del 27enne inglese. Nei giorni scorsi i Red Devils hanno avuto colloqui pure con il Milan. Il giocatore è stato offerto.

Calciomercato Milan, Rashford servirebbe a Conceicao?

Rashford non rientra nel progetto tecnico di Ruben Amorim e ci sono diverse società interessate ad assicurarselo. Moretto esclude che ci sia anche il Barcellona nella lista, almeno per il momento. La situazione è in continua evoluzione e il Manchester United sta valutando la migliore opzione possibile.

Rashford farebbe comodo al Milan? L’inglese può giocare da esterno offensivo, da prima e da seconda punta. Ha un talento indiscutibile, anche se non è riuscito a fare il salto di qualità necessario per essere considerato oggi un autentico campione. Qualche comportamento sbagliato da parte sua c’è stato e probabilmente non gli è stata troppo di aiuto neppure la situazione che il Manchester United attraversa da qualche anno. I suoi alti e bassi sono il risultato di un mix di fattori.

Sarebbe difficile dire no a Rashford, se fosse possibile prenderlo a condizioni economiche particolarmente vantaggiose. Cambiare aria e avere un allenatore come Sergio Conceicao potrebbero dare una mano a un calciatore che ha tanta voglia di rilanciarsi. Da capire se possa svilupparsi qualcosa di concreto, in questo momento ci sembra difficile immaginare che lui possa arrivare a Milano. Il suo stipendio netto annuo supera i 10 milioni di euro, da vedere anche i dettagli inerenti l’eventuale onerosità del prestito e il prezzo fissato per il diritto di riscatto.

Non è un affare semplice, sappiamo che il Milan è molto attento al bilancio e l’ingaggio di Rashford non appare troppo in linea con la politica portata avanti finora. Vedremo quale sarà il futuro di questo giocatore.