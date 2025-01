Enigma Emerson Royal: il brasiliano divide il mondo Milan

Emerson Royal continua ad essere il calciatore più discusso del Milan. Il terzino brasiliano, anche contro la Juventus, è finito nel mirino della critica

Il primo tempo dell’ex Tottenham, d’altronde, è stato alquanto complicato, ma nella ripresa sono stati diversi gli spunti degni di nota, che hanno fatto inevitabilmente alzare il voto.

Il giocatore si è reso protagonista di alcuni interventi in fase difensiva che sono stati decisivi.

Comunque questo è un grande e decisivo intervento. 🤷 #Royal pic.twitter.com/7RAkOYF3h0 — Alessandro Jacobone – Milanisti NE (@NonEvoluto) January 4, 2025

Uno di questi è stato evidenziato da Alessandro Jacobone sui social, ma sono stati in tanti a sottolineare la crescita avuta dal giocatore, nella ripresa. E’ vero che nei primi 45 minuti ha sofferto terribilmente Samuel Mbangula, ma poi ha sfornato una prova più che sufficiente

Un applauso meritato a Emerson Royal, a cui ormai tutti hanno appiccicato l’etichetta ma che con impegno e dedizione sta facendo il suo e anche bene, pur non essendo chiaramente un fenomeno.

Avanti così ragazzo 💪🏻🔴⚫ pic.twitter.com/9igmFcpcSz — Nicolò casciavìt 🔴⚫ (@Nicol35807036) January 3, 2025

Così, come Nicolò Casciavìt, sono in tanti a complimentarsi con Emerson Royal, sottolineando, però che per il calciatore sia ormai difficile scrollarsi di dosso l’etichetta di giocatore inadatto al Milan.

Milan, Emerson Royal non basta: il punto della situazione

Il salto di qualità, tanto atteso, con Emerson Royal, però, non si è certo visto. Il giocatore è stato comunque preferito a Davide Calabria anche da Conceicao. Ma molti tifosi non accettano le prestazioni del brasiliano:

Un intera tifoseria sapeva che Emerson Royal era inadatto (mi fa anche tenerezza) loro lo han voluto prendere lo stesso. Come si sapeva di dover prendere Coincecao a Giugno. Mitomani del cazzo — Marmitta (@Marmittaaa) January 3, 2025

emerson royal non è in grado di fare un passaggio a due metri col piede dominante — Abbiatismo🇮🇹 (@Abbiatismo) January 3, 2025

Ma ragazzi la roba di Emerson Royal non è che gioca sempre male. A volte fa anche prestazioni sufficienti (ma mai sopra il 6,5), ma è proprio scarso ma a livelli evidenti (dallo stadio è lampante) e non ti dà nulla né davanti né dietro — riccardo bonaiti (@rikibona) January 5, 2025

Il commento di Riccardo Bonaiti è forse quello che racchiude il pensiero della maggior parte dei tifosi. Le prestazioni di Emerson Royal sono spesso sufficienti, ma si rende protagonisti anche di errori grossolani. In fase offensiva, inoltre, difficilmente sa rendersi pericoloso. E’ evidente che il tifoso del Milan sulla destra sperava in un investimento ben diverso, che potrebbe arrivare nel 2025.