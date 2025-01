Saelemaekers convince tutti e il prezzo sale: così cambia il suo futuro al Milan

Le ultime su Alexis Saelemaekers decisivo contro la Lazio nel derby della Capitale. Il suo futuro resta da scrivere, ma può essere ancora rossonero

Che sia diventato un giocatore importante in una piazza importante lo dicono i numeri. Da quando è rientrato dall’infortunio, Alexis Saelemaekers è una pedina fondamentale dello scacchiere di Claudio Ranieri.

L’esterno belga, che ha lasciato il Milan nelle ultime ore di calciomercato, con la formula del prestito secco (la stessa che ha portato Tammy Abraham a Milano), è sempre più determinante per i colori giallorossi. Ieri è stato protagonista nella partita più attesa della stagione: nel derby contro la Lazio, Saelemaekers ha segnato il gol del 2 a 0, dopo aver fornito l’assist per la rete di Lorenzo Pellegrini che ha sbloccato il match. Rete e passaggio vincente, come era successo nella sfida precedente all’Olimpico contro il Parma. Prima ancora era arrivato il gol contro il Lecce. Nelle ultime tre partite in casa, dunque, Saelemaekers ha sempre segnato. Il belga è così diventato un idolo per i tifosi capitolini che sperano di poter ammirare ancora il talento belga. Lo spera, chiaramente, anche tutta la Roma.

Milan, ancora Saelemaekers: il prezzo schizza alle stelle

Nel frattempo la totalità dei sostenitori del Milan inveisce contro la società del Diavolo per aver lasciato andare un elemento che avrebbe sicuramente giocato titolare sia con Paulo Fonseca che con Sergio Conceicao. Ora il popolo rossonero si augura che il suo futuro possa essere a Milano.

D’altronde tutti si stanno chiedendo cosa debba fare di più per meritarsi la permanenza al Milan. Una domanda lecita alla quale dovranno rispondere i dirigenti del Diavolo in estate.

La risposta potrà essere certamente data, fissando il prezzo dell’eventuale acquisto. E’ noto che al Milan non ci sono incedibile e che le giuste proposte vengono valutate. E’ evidente che Alexis Saelemaekers, continuando così, non potrà far altro che veder crescere il proprio valore. Se in estate il Diavolo chiedeva sui 20 milioni per il suo acquisto, la prossima saranno certamente di più.

30 milioni può essere il prezzo giusto per un calciatore che ha dimostrato una grande duttilità e che conquista tutti gli allenatori che lo hanno avuto nell’ultimo periodo. Ma se adesso dovesse trovare continuità sotto porta il suo valore schizzerebbe alle stelle, con il Milan che potrebbe finalmente decidere di puntarci o di mettere a bilancio una grande plusvalenza. Ricordiamo che il Diavolo ha la possibilità di rinnovare il contratto al belga fino al 30 giugno 2027.