Colpo a zero, El Shaarawy pronto a dire sì per luglio

Stephan El Shaarawy è pronto a lasciare la Roma e a firmare un nuovo accordo a parametro zero, dal prossimo primo luglio

E’ davvero lunghissima la lista dei calciatori che vedrà scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno. Le opportunità non mancano, anche se molti sono davvero irraggiungibili.

Giocatori come Trent Alexander-Arnold e Moahmed Salah che non hanno ancora trovato un accordo con il Liverpool, se dovessero lasciare i Reds lo faranno per un altro top team che si potrà permettere i loro stipendi. Guarda caso il terzino destro è ad un passo dal Real Madrid, così come Alphonso Davies. I Blancos potrebbero così sistemare le corsie con due colpi a zero. Il Bayern Monaco, però, non ha ancora smesso di credere in un rinnovo. Proprio in casa del club bavarese ci sono altri calciatori importanti che hanno un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno come Joshua Kimmich e LeroySané. Non proprio giocatori alla portata del Diavolo.

Sarebbe più facile arrivare a Jonathan David del Lille, ma anche lui non chiede certo poco e per meno di 7 milioni di euro netti a stagione non si siede a trattare. Guardando in Italia, anche in Casa Milan ci sono un paio di calciatori che possono andar via a zero, Davide Calabria e Alessandro Florenzi: il primo può restare in Serie A (piace anche alla Juve), il secondo potrebbe volare in Arabia Saudita.

Calciomercato Roma, El Shaarawy torna al nord

Tra i calciatori del massimo campionato che hanno un accordo in scadenza il prossimo 30 giugno c’è inoltre Stephan El Shaarawy

Lo scorso anno ha vissuto la stessa situazione, prima di rimanere a giocare ancora per la Roma. Il 32enne di Savona, lo sta facendo meno, ma le presenze non sono comunque poche: in stagione con la maglia dei capitolini ha, infatti, giocato diciannove volte, quindici in Serie A e quattro in Europa League, per un totale di 883 minuti (dati di TransferMarkt). Sono arrivati anche due gol e tre assist: entrambi i centri contro il Bologna, nella sconfitta casalinga del 10 novembre.

El Shaarawy, che lo scorso anno è stato cercato anche da Milan e Monza, continua così ad attrarre l’interesse di diversi club. L’italiano la prossima stagione, qualora non dovesse arrivare il prolungamento del contratto, potrebbe tornare al nord: a volerlo è il Torino di Urbano Cairo, che cerca esperienza e gol in avanti.