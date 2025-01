Due colpi in attacco, il Milan stupisce tutti: li prende subito

Nelle dichiarazioni pre partita della finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter, Ibrahimovic ha confermato l’intenzione del Milan di muoversi sul mercato a gennaio

“Qualcosa succederà, stiamo valutando diverse situazioni di mercato. Dobbiamo parlare con il nuovo allenatore“, questo l’annuncio di Zlatan Ibrahimovic sul mercato di gennaio del Milan.

C’è grande entusiasmo – e non potrebbe altrimenti – nell’ambiente rossonera per l’epica vittoria nella finale di Supecoppa Italiana contro l’Inter. Un trionfo clamoroso anche per Sergio Conceicao che ha impiegato appena sette giorni per entrare nella storia del club rossonero con un successo che sarà ricordato a lungo per il modo in cui è arrivato e le vicende che lo hanno preceduto.

Se Sergio Conceicao si sta godendo il meritato trionfo, di certo non sorride il collega Daniele Bonera, allenatore del Milan Futuro. La compagine rossonera è in piena zona retrocessione nel girone B di Serie C, al terzultimo posto con 17 punti, quattro in meno del Pontedera, ultima squadra al momento ad evitare i playout.

Due obiettivi per il Milan Futuro, Bonera chiede rinforzi

Nell’ultimo match disputato domenica a Carpi e terminato 0-0, Bonera ha dovuto rinunciare a numerosi giocatori convocati da Conceicao per la Supercoppa. Oltre a Jimenez e Camarda, ormai in pianta stabile in prima squadra, l’allenatore portoghese ha portato con sé anche Zeroli, Vos, Bartesaghi, Traoré e il portiere Reveyre, circostanza che potrebbe ripetersi nel prosieguo della stagione.

Per questo motivo, Bonera ha richiesto rinforzi alla dirigenza che possano arricchire l’organico rossonero con l’obiettivo di evitare i playout. A Carpi, ha esordito il nuovo acquisto del Milan Futuro ovvero l’esperto attaccante Andrea Margiassi acquistato la scorsa settimana dal Cittadella, squadra con la quale ha disputato il girone di andata in Serie B.

Magrassi, verosimilmente, non sarà l’unico rinforzo per il Milan Futuro. Il responsabile della squadra, Jovan Kirovski, supportato da Ibrahimovic, sta sondando vari profili con comprovata esperienza nella categoria. Priorità all’attacco. Con soli 17 gol all’attivo, il reparto offensivo dei rossoneri è uno dei peggiori del girone insieme a quelli di Legnago e Sestri Levante, altre due compagini coinvolte nella lotta salvezza.

Un profilo che piace parecchio a Kirovski è quello dell’esterno offensivo Momo Zoma, classe 2003 ivoriano, in forza all’Albinoleffe. Cresciuto nel settore giovanile del club bergamasco, Zoma ha segnato 7 gol e messo a referto 9 assist nel girone di andata. Il Milan è tentato da un investimento su Zoma che, per caratteristiche e ruolo, è un profilo futuribile anche per la prima squadra.

Più difficile arrivare all’altro obiettivo per l’attacco ovvero Davide Lamesta del Benevento, anche lui protagonista di un ottimo girone di andata con 7 assist e 4 reti che hanno contribuito al primo posto del club campano. Lamesta è un titolarissimo del Benevento e sembra davvero improbabile che il club possa cederlo con una promozione da conquistare nel girone di ritorno. Il Milan resta comunque intenzionato a prendere un nuovo centravanti da affiancare a Magrassi.