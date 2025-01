Fonseca riparte dalla Premier League: l’ex Milan subito in panchina

Paulo Fonseca è pronto a ripartire da una nuova avventura. Il tecnico portoghese potrebbe presto guidare una squadra di Premier League

L’avventura al Milan di Paulo Fonseca è finita nella notte del 30 dicembre, dopo la partita contro la Roma. Una serata davvero surreale, con il portoghese, che di fatto, era stato esonerato già prima del calcio d’inizio del match contro i giallorossi.

Il mister ha così guidato la squadra, con l’intero stadio conscio del fatto che quella gara sarebbe stata l’ultima per l’ex Lille sulla panchina del Diavolo. E’ arrivato il pareggio, nonostante una buona partita, ma anche l’espulsione del tecnico che al termine della partita ha fatto il classico giro di interviste tra tv e radio, prima di concludere con la conferenza stampa. L’esonero vero e proprio, però, è arrivato solamente intorno a mezzanotte: la dirigenza ha deciso di incontrare Fonseca, nella pancia di San Siro, comunicandogli la separazione. Ai media, però, l’annuncio da parte del Milan non è arrivato. Così a dar notizia dell’esonero è stato lo stesso tecnico portoghese, che all’uscita dallo stadio si è fermato a parlare con i giornalisti.

Fonseca torna in panchina: l’Inghilterra lo aspetta

Paulo Fonseca non starà certo molto senza squadra. Ricaricherà le pile dopo l’avventura, comunque dispendiosa con il Milan, prima di sedersi su una nuova panchina.

D’altronde, prima di accettare la proposta del Diavolo, il tecnico, che tanto bene aveva fatto con il Lille, era stato seguito da diversi team di alto livello, come il Marsiglia e il Liverpool. Proprio la Premier League potrebbe essere la sua nuova destinazione. Si stanno, infatti, facendo sempre più insistenti le voci che lo vorrebbero sulla panchina del West Ham. E’ davvero curioso come il club inglese stia pensando all’ex Milan per sostituire un allenatore che avrebbe voluto prendere il Diavolo, quel Lopetegui che fino a qui ha chiaramente fallito con Hammers. Una decisione non è stata ancora presa. Tra i profili valutati c’è anche Potter. Paulo Fonseca, dunque, aspetta novità. Attenzione, comunque, alla Premier League a prescindere. In Inghilterra, infatti, ci sono diverse panchine che stanno traballando. Oltre al West Ham anche il Tottenham, ad esempio, sta considerando la possibilità di cambiare allenatore. Fonseca è pronto a salire nuovamente in sella, aspetta solo una chiamata per ripartire e dimenticare l’esperienza negativa al Diavolo.