Il Milan vince la Supercoppa Italiana e oltre 10 milioni: i dettagli

Il club rossonero si è aggiudicato il prestigioso trofeo e anche un buon gruzzoletto di denaro: ecco le cifre esatte.

Sergio Conceicao ha iniziato come meglio non poteva la sua avventura sulla panchina del Milan. Nelle prime due partite ha affrontato e sconfitto le storiche rivali Juventus e Inter, conquistando la Supercoppa Italiana. La trasferta in Arabia Saudita è stata decisamente positiva, riportando un trofeo in via Aldo Rossi a distanza di circa due anni e mezzo dall’ultimo (lo Scudetto vinto con Stefano Pioli).

Per i rossoneri si trattava anche di prendersi una rivincita rispetto al derby di Supercoppa Italiana perso 3-0, sempre a Riyad, nel gennaio 2023. Ed è il primo trofeo ottenuto da quando c’è RedBird Capital Partners come società proprietaria del Milan. Gerry Cardinale non è volato in Arabia Saudita per assistere alle partite, però ha comunque mandato un messaggio alla squadra per congratularsi per il risultato ottenuto. Ora è importante che in campionato i rossoneri riescano a macinare punti per avvicinarsi alla zona Champions League, arrivare quarti è l’obiettivo minimo e ora è distante 8 punti (con 2 partite da recuperare).

Supercoppa Italiana, quanti soldi incassa il Milan

Il Milan non vinceva la Supercoppa Italiana dal dicembre 2016, quando a Doha (Qatar) ebbe la meglio sulla Juve ai calci di rigore. Allora c’era Vincenzo Montella in panchina ed erano gli ultimi mesi di Silvio Berlusconi come proprietario del club. Poco più di otto anni dopo i rossoneri sono tornati a conquistare il trofeo e si sono aggiudicati anche un discreto bottino in termini economici.

Il montepremi per la partecipazione alla competizione era di 8 milioni di euro per chi arrivava a vincere la Supercoppa Italiana. Ci sono poi ulteriori 1,5 milioni legati ai diritti tv e agli sponsor e sono previsti altri 1,5 milioni per un’amichevole da disputare contro una squadra della Saudi Pro League. Un totale di 11 milioni che finiscono nelle casse rossonere. La trasferta in Arabia Saudita è stata fruttuosa per diversi motivi, non solo sportivi.

Ovviamente, l’auspicio è che il trionfo contro l’Inter aiuti il Milan a sbloccarsi definitivamente e a cambiare il volto della propria stagione, in particolare in campionato. Qualificarsi alla prossima Champions League è fondamentale sia per diverse ragioni. Sarà interessante vedere se Conceicao riuscirà a dare una scossa totale, evitando che quanto successo in Supercoppa Italiana rappresenti un episodio momentaneo.