Stipendio Rashford, quanto guadagna l’attaccante del Manchester United

Quanto guadagna Marcus Rashford, l’attaccante del Manchester United che potrebbe arrivare al Milan in questa sessione di gennaio

Un gennaio iniziato col botto per il Milan. Dopo l’arrivo di Sergio Conceicao al posto di Paulo Fonseca, è arrivata la clamorosa e inaspettata vittoria della Supercoppa Italiana. Una doppia carica di energia ed adrenalina per una squadra che aveva bisogno di una grossa scossa per dare una svolta a questa stagione. E adesso c’è anche il calciomercato: e il nome che circola in queste ore quell’entusiasmo potrebbe farlo esplodere del tutto.

Il Milan sta provando a prendere Marcus Rashford dal Manchester United. In queste ore suo fratello, che è anche il suo agente, è a Milano e incontrerà i dirigenti rossoneri. La società vuole capire quali sono i margini di manovre: i Red Devils hanno ormai deciso di cederlo e stanno cercando una nuova sistemazione, lo hanno offerto anche alla Juventus e al Borussia Dortmund ma in questo momento sembra molto calda la pista che porta al Milan. Ci sono però un bel po’ di ostacoli per arrivare alla fumata bianca, e uno di questi è certamente lo stipendio del giocatore. Ma è un ostacolo aggirabile.

Rashford-Milan, come aggirare l’ostacolo stipendio

Rashford è uno dei giocatori più pagati della Premier League e del Manchester United: il suo stipendio, che comprende anche i diritti di immagine, arriva a 20 milioni lordi, per un totale quindi di 13 milioni netti. Cifre impossibili per RedBird, che non prende nemmeno in considerazione il pagamento di stipendi di questa portata. Ci sono però due fattori che possono venire in contro al Milan.

Il primo: il Manchester United, pur di liberarsi del giocatore, fuori dal progetto tecnico del nuovo allenatore Ruben Amorim, sarebbe disposto a contribuire al pagamento dello stipendio, o almeno in parte. Il secondo: l’operazione, in ogni caso, è in prestito fino a giugno con un eventuale diritto di riscatto a giugno, quindi la spesa per lo stipendio lordo sarebbe fra i 6 e i 7 milioni. Con un prestito gratuito, quello sarebbe l’unico esborso per assicurarsi le prestazioni dell’inglese per metà stagione. Rashford ha avuto tanti alti e bassi nel corso dei suoi anni in Premier League: più bassi che alti, ma in quei alti ha mostrato cose di un livello altissimo. Il Milan, se riuscisse a trovare la quadra, non dovrebbe pensarci su due volte: è da prendere, senza se e senza ma, anche per soli sei mesi, starà poi a Conceicao risolvere il problema di quei bassi.