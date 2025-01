Milan, la cessione di Okafor è vicinissima: formula e cifre

Il club rossonero sembra prossimo a cedere uno dei propri calciatori, la negoziazione è in stato avanzato: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Zlatan Ibrahimovic aveva preannunciato che il Milan si sarebbe mosso in questo calciomercato invernale e così è. Il grande sogno è prendere Marcus Rashford, che il Manchester United sembra disposto a cedere in prestito con diritto di riscatto. Primi contatti avviati, però la trattativa non è ancora entrata nel vivo. Un’altra, stavolta per una cessione, pare vicina alla definizione.

Ci riferiamo a quella riguardante Noah Okafor, finito nel mirino del Lipsia. In questi giorni il club tedesco si è fatto avanti per assicurarsi lo svizzero, appena rientrato da un infortunio muscolare e messosi a disposizione di Sergio Conceicao. Nelle ultime ore sono arrivate notizie che lo danno a un passo dal trasferimento in Bundesliga, la situazione si può sbloccare definitivamente entro 24 ore. Sono già stati compiuti passi avanti e c’è fiducia nella buona riuscita dell’operazione.

Calciomercato Milan, Okafor al Lipsia: le ultime news

Secondo quanto rivelato da Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport, Milan e Lipsia sono molto vicini a un accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 14 milioni di euro. Okafor era inizialmente titubante su questo trasferimento, ma poi si è convinto e ha detto sì.

Matteo Moretto di Relevo spiega che c’è accordo verbale tra il giocatore e il Lipsia, mentre le due società sono in contatto costante per definire i dettagli dell’operazione. Il Milan chiede un ultimo rilancio dell’offerta. Insomma, la sensazione è che l’intesa totale verrà raggiunta molto presto. Con un ulteriore piccolo sforzo del club tedesco tutto si dovrebbe sistemare.

La cessione di Okafor andrebbe a liberare spazio per l’arrivo di un altro giocatore nel reparto offensivo. Come accennato all’inizio, è Rashford il grande obiettivo della dirigenza rossonera. I primi contatti sono stati positivi, però serve approfondire la discussione per arrivare a un accordo totale su formula e cifre.