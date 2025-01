Il Milan pronto a fare cassa: 15 milioni sul piatto

Dopo la magica notte di Riyad prosegue il momento magico del Milan, non solo per i trofei conquistati sul campo ma anche per le casse rossonere

Continuano ad essere giorni di grande giubilo in via Aldo Rossi. E non potrebbe essere altrimenti perché, dopo aver alzato la Supercoppa nel cielo di Riyad beffando i cugini dell’Inter all’ultimo istante, per il Milan la critica continua a sperticarsi in elogi. Al centro di tutto vi è il gruppo, la nuova verve ritrovata grazie all’approdo in panchina di Sergio Conceição.

Impossibile però trascurare chi abbia apposto la propria decisiva firma sul trionfo ai danni dei nerazzurri, ovvero quel Tammy Abraham che ha messo a segno la zampata risolutiva quando le lancette dell’orologio recitavano 92:49. I suoi primi mesi alla corte del diavolo non erano stati particolarmente entusiasmanti ma un gol di tale peso è in grado di stravolgere il destino di un calciatore.

Mentre il Milan si interroga su cosa farne del britannico a partire dal prossimo giugno, chi ha le idee chiare è invece la sua controparte ossia la Roma. Non va dimenticato infatti che il nazionale inglese è approdato nel capoluogo lombardo tramite uno scambio di prestiti che ha visto compiere il percorso inverso ad Alexis Saelemaekers, trasferitosi nella capitale.

La Roma ha deciso: Saelemaekers in giallorosso

L’intreccio sull’asse Roma-Milano è stato fruttifero per entrambe le parti poiché se da un lato Abraham ha deciso il derby meneghino in terra saudita, giusto ventiquattro ore prima il belga si era reso protagonista assoluto nella stracittadina per antonomasia, stendendo la Lazio con un assist vincente e un gol.

Grazie a questo importantissimo successo, la Roma ha quindi possibilità di svoltare una stagione sin qui decisamente negativa. Ed il primo passo da compiere per guardare avanti è quello di trattenere Saelemaekers riscattandolo dal club supercampione in carica.

I termini con cui Moncada e Ibrahimovic si erano lasciati la scorsa estate con la famiglia Friedkin erano di una base di partenza di 15 milioni di euro come valutazione complessiva del cartellino per l’ex Anderlecht. Ma non è detto che la cifra rimanga tale, anzi è destinata ad aumentare se il poliedrico giocatore di fascia continuerà a sfoderare prestazioni scintillanti.

Per tale ragione la Roma ha tutto l’interesse nel definire l’operazione il prima possibile, mettendo sul piatto quei 15 milioni di cui si era già parlato e fornendo in pianta stabile alla faretra di mister Ranieri un’affidabile freccia da poter scoccare all’occorrenza con il suo arco.