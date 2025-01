L’azzurro è a rischio: il Milan si muove per il doppio affare italiano

Le ultime sul calciomercato del Milan. Due azzurri possono arrivare a Carnago per rimpolpare un gruppo sempre meno numeroso di italiani

Lunedì sera il Milan ha sfidato l’Inter, iniziando con Mike Maignan tra i pali e una difesa a quattro formata da Emerson Royal, Fikayo Tomori, Malick Thiaw e Theo Hernandez. A centrocampo spazio ai soliti Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders, con Yunus Musah, Alex Jimenez, Alvaro Morata e Christian Pulisic. Un undici titolare senza italiani.

Poi nella ripresa oltre a Ruben Loftus-Cheek, Rafa Leao e Tammy Abraham, è entrato anche Davide Calabria, il capitano. Senza i problemi fisici del terzino destro brasiliano, il Diavolo avrebbe potuto chiudere con alcun azzurro in squadra. In pochi lo hanno notato, ma quanto visto a Riyad è la testimonianza che il made in Italy è sempre più ai margini del rossonero. A parte Matteo Gabbia nessuno è davvero centrale nel progetto.

Aspettando così Francesco Camarda, in rosa la prossima stagione potrebbero esserci i due citati oltre a Marco Sportiello e Lorenzo Torriani. Oggi troviamo anche Filippo Terracciano, che può fare le valigie per andare a giocare con maggiore continuità, oltre ad Alessandro Florenzi e Davide Calabria. I due terzini destri sono destinati a salutare la compagnia. In questo momento, infatti, non c’è alcuna trattativa per i loro rinnovi.

Milan, non solo Ricci: gli italiani in orbita rossonera

Un triplo addio che renderà ancora più sbiadito l’azzurro in Casa Milan. Così per il Diavolo guardare all’Italia è un dovere, soprattutto per una questione di liste.

Il profilo che più piace, non è un segreto, è quello di Samuele Ricci, per il quale il Torino chiede sui 30 milioni di euro, ma attenzione ad altre possibilità. Così occhio a Gabriele Zappa, che al Milan ha fatto tanto male con il suo Cagliari. Sabato sarà a San Siro e potrà mettersi in mostra e chissà convincere il Diavolo a puntare su di lui. Può essere un rincalzo per il ruolo di terzino destro e il prossimo 30 giugno gli scadrà il contratto.

Il Cagliari, però, vuole blindarlo. Ma è evidente, che se dovesse arrivare la chiamata del Milan o di un’altra big la prenderebbe in considerazione. Dalla stessa agenzia dell’esterno possono nasce altre idee per Ibra e Moncada: sia Bryan Cristante (è cresciuto in rossonero, ma ha uno stipendio da 3,4 milioni) che Lorenzo Lucca sono stati offerti al club di via Aldo Rossi.