Milan spiazzato: si inserisce l’Inter, affare clamoroso

Frattesi e Ricci sono due calciatori di cui si parla molto in questi giorni, il club rossonero è spettatore interessato: ecco le ultime notizie di mercato.

L’Inter è pronta a valutare offerte per Davide Frattesi, non felicissimo del suo status nella squadra di Simone Inzaghi. È una riserva e vorrebbe avere maggiore spazio, cosa che in nerazzurro non gli possono garantire. Ci sono delle gerarchie che al momento l’allenatore non intende toccare.

Per quanto concerne la valutazione di Frattesi, l’Inter chiede circa 45 milioni di euro. Si tratta di una cifra altissima e superiore a ciò che il centrocampista romano ha fatto vedere finora. Difficilmente ci sarà un club pronto a investire tutti questi soldi. Da ricordare che il costo storico a bilancio è di 31,4 milioni, con un valore residuo al 31 dicembre 2024 di circa 22,05 milioni e che al 30 giugno 2025 sarà di circa 18,9 milioni. Per far plusvalenza i nerazzurri devono venderlo a una cifra maggiore delle ultime indicate. Più verosimile che qualcuno offra una somma sui 25-30 milioni, poi saranno Beppe Marotta e Piero Ausilio a decidere cosa fare eventualmente.

Calciomercato Milan, intreccio Frattesi-Ricci: le ultime news

In queste ore si sta parlando dell’interesse di Roma e Napoli per Frattesi. Ovviamente, nessuno dei due club è disposto a investire la cifra richiesta in partenza dall’Inter, però sono partiti i primi sondaggi. Per quanto concerne la Roma, è anche emersa l’ipotesi di vedere Bryan Cristante approdare a Milano, visto che è fuori dal progetto giallorosso. Le parti ne discuteranno nei prossimi giorni, cercando di trovare una quadra.

Se il club nerazzurro dovesse riuscire a trovare una soluzione per vendere Frattesi, avrebbe poi bisogno di prendere un sostituto. Un nome che piace tantissimo è Samuele Ricci, fresco di rinnovo fino a giugno 2028 con il Torino. Proprio in virtù di questo accordo, Urbano Cairo conta di tenere il centrocampista fino al termine della stagione, però se dovesse arrivare una buona offerta non si può escludere completamente una cessione immediata.

Su Ricci c’è anche il Milan, che ci sta lavorando da settimane e che si potrebbe pure accontentare di bloccarlo per giugno. Ma attenzione all’Inter, che con i soldi dell’eventuale cessione di Frattesi potrebbe farsi avanti concretamente. Da non scartare l’ipotesi di un derby per l’ex talento dell’Empoli.