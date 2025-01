Colpo dall’Empoli, il Milan vuole chiudere subito: la strategia

La società rossonera ha messo nel mirino un giocatore promettente che milita in Serie A: ecco le ultime notizie di calciomercato.

In questa sessione invernale del mercato il Milan non resterà immobile, Zlatan Ibrahimovic recentemente ha preannunciato che ci sarebbe stata qualche operazione. Per sostituire il partente Noah Okafor (diretto a Lipsia) il sogno è prendere Marcus Rashford dal Manchester United, ma sono possibili interventi anche in altri ruoli.

Ad esempio, a Sergio Conceicao farebbe comodo un centrocampista in più. Il rientro di Ismael Bennacer è una risorsa utile, soprattutto quando l’algerino sarà al 100% della condizione fisica, però rinforzare il reparto aiuterebbe ulteriormente il nuovo allenatore nell’ottica di avere più alternative di livello in una seconda metà di stagione nella quale bisognerà conquistare la qualificazione alla prossima Champions League e fare bene in quella attuale, oltre a cercare di vincere la Coppa Italia.

Calciomercato Milan, nuova idea per la difesa: contatti in corso

Da non escludere che possa essere fatto qualcosa anche in difesa. Secondo quanto rivelato dal giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Milan ha messo gli occhi su Saba Goglichidze dell’Empoli. Il georgiano classe 2004 sta disputando una buona stagione e il club rossonero ha già in mente una strategia per anticipare la concorrenza di altre squadre della Serie A.

L’idea sarebbe quella di chiudere adesso la trattativa, acquistando il giocatore e lasciandolo in prestito in Toscana fino a giugno. Una soluzione che potrebbe accontentare l’Empoli, che così non perderebbe un titolare della propria squadra e si garantirebbe un sicuro incasso. Goglichidze è un difensore centrale molto promettente, il club toscano è stato bravo a scovarlo in Georgia e a portarlo in Italia nel gennaio 2024 per soli 450 mila euro. Secondo il portale specializzato Transfermarkt, oggi il suo valore di mercato è di 8 milioni di euro. Vedremo se il Milan nei prossimi giorni riuscirà a chiudere questo affare.

Per il nazionale georgiano rimanere fino a fine stagione nell’attuale squadra rappresenta l’opzione migliore, dato che con Roberto D’Aversa ha la possibilità di giocare con continuità. La dirigenza rossonera ha buoni rapporti con quella azzurra, con la quale l’estate scorsa ha definito i trasferimenti in prestito con diritto di riscatto di Devis Vasquez e Lorenzo Colombo. Goglichidze piace parecchio e cercare anticipare le altre rivali potrebbe essere una mossa saggia.