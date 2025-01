Gli aggiornamenti in tempo reale di Milan-Cagliari, partita della 20esima giornata di Serie A 2024/2025: formazioni ufficiali, cronaca, risultato e pagelle.

La Supercoppa Italiana è già il passato, Sergio Conceicao è stato molto chiaro alla vigilia di Milan-Cagliari. Adesso i rossoneri devono essere completamente focalizzati su questa sfida nella quale è vietato fallire. Più volte in questa stagione sono stati compiuti passi falsi evitabili e il nuovo allenatore ha cercato di “catechizzare” tutti i giocatori: gli avversari non vanno affrontati con sufficienza, serve la fame di vincere. Vedremo se il messaggio sarà arrivato correttamente a destinazione.

Nelle ultime cinque giornate di Serie A il Diavolo ha ottenuto 8 punti, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta (contro l’Atalanta). Invece, la squadra di Davide Nicola ha vinto nell’ultimo turno contro il Monza, dopo aver incassato 4 KO consecutivi. All’andata in Sardegna era finita 3-3, con Davide Zortea e Gabrielle Zappa (doppietta) che andarono in gol e furono delle spine nel fianco per il Milan.

Serie A, Milan-Cagliari: la cronaca della partita

4′ – Musah sbaglia l’ultimo passaggio per Reijnders, che sarebbe stato davanti a Caprile pronto per calciare.

1′ – Dopo il minuto di silenzio per la scomparsa dell’ex rossonero Fabio Cudicini, è iniziata la partita.

Fourneau alle 20:45 fischierà l’inizio del match a San Siro.

Le formazioni ufficiali di Conceicao e Nicola

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Hernández; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leão; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Gabbia, Jiménez, Pavlović, Terracciano; Bennacer, Zeroli; Abraham, Camarda, Omoregbe. All.: Conceição.

CAGLIARI (4-4-1-1): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto, Obert; Zortea, Adopo, Makombou, Felici; Viola; Piccoli. A disp.: Iliev, Sherri; Augello, Azzi, Wieteska; Deiola, Gaetano, Marin, Prati; Lapadula, Pavoletti. All.: Nicola.

Arbitro: Fourneau di Roma 1.